“Desde el viernes estuvimos con los filtros sanitarios e intensificamos las recomendaciones del uso de cubrebocas. se les está comentando que eviten una infracción por no acatar el reglamento; en este sentido, el pasado fin de semana fueron siete personas remitidas por no acatar las medidas de salud, de no cumplir la sana distancia y utilizar cubrebocas. hace rato acabamos de infraccionar a dos choferes porque no traían cubrebocas”,

informó.