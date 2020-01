Registran dos fallecimientos a causa de influenza en el estado; se investigan otros tres casos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La escalada de violencia que se vivió en varios municipios del estado el pasado fin de semana, con tres ataques que dejaron un total de 22 personas muertas, demuestran que es urgente que haya una estrategia eficaz en el combate a la delincuencia, coincidieron los diputados Vanessa Sánchez Cordero del PVEM y Raúl Márquez Albo de Morena.

Ambos legisladores manifestaron que es necesaria ya la salida de Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado, ante los nulos resultados en la materia.

Esto mientras que el diputado del PAN, Rolando Alcántar Rojas insistió en que es necesario renovar el modelo de gestión en prevención y procuración de justicia.

El fin de semana se registraron tres ataques masivos en los municipios de Villagrán, Celaya y León que dejó más de una veintena de personas fallecidas y que han causado terror entre la población.

Entrevistada al respecto, Vanessa Sánchez señaló que los ataques masivos registrados son hechos que no se habían visto de manera cotidiana en Guanajuato: “porque no se trata solo del número de muertos sino de cómo se están dando estos homicidios dolosos (…) este tipo de situaciones ya no es nada más fueron a tirar balazos a una persona sino que ya van y atentan contra ciudadanos, desconozco el motivo”.

La diputada verde ecologista señaló que no es posible que el gobierno del estado siga manteniendo en su cargo a un funcionario como Cabeza de Vaca cuando éste no se está dando los resultados.

A decir de Raúl Márquez Albo, es claro que no hay una estrategia definida en la que estén involucrados los tres órdenes de gobierno; además que esta definición incluya el cambió en la Secretaría de Seguridad Pública, pues dijo que su titular “ya está obsoleto”.

