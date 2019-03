El presidente del Colegio de Notarios en León aseguró que en los últimos años se han disparado los fraudes en la entidad en los que además están involucradas personas del mismo gremio

Jessica de la Cruz

León.- Jorge Arturo Zepeda Orozco presidente del Colegio Notarios de la sección de León, comentó que en los últimos años se ha disparado el fraude en predios o bienes inmuebles en donde están involucrados los notarios públicos. Y consideran que al menos existen de dos a tres bandas organizadas que se dedican a este tipo de dolo.

Tan solo del 2018 a la fecha tienen el conocimiento que existe un fraude de predios y bienes y muebles al menos uno a la semana en todo Guanajuato.

Y a raíz de que un diario realizó una publicación referente a este tipo de sucesos se dieron a conocer más casos de notarios que están involucrados en fraudes de bienes predios y bienes inmuebles.

A esta situación involucra a varios notarios públicos no se habló un número en específico, pero el presidente recalcó que si no existe una denuncia como tal por parte de los afectados ante el notario que cometió este fraude no se puede realizar alguna acción alguna en contra de ellos, ya que no existe una denuncia como tal para iniciar un proceso.

“Tengo entendido que en la dirección de notarías no hay uno, hay varios procedimientos administrativos que se están llevando a cabo, y un procedimiento como su nombre lo indica ocupa días”, dijo Zepeda Orozco.

