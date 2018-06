Registran  100 inmigrantes desaparecidos en naufragio frente a Libia

Medios italianos aseguraron que fueron 16 los sobrevivientes y que también se recuperaron los cadáveres de tres niños.

Roma, Ita.– Al menos 100 inmigrantes están desaparecidos en el mar Mediterráneo, luego que la embarcación en la que viajaban naufragó hoy frente a las costas de Libia, informaron medios árabes e italianos.

La televisora Al Jazeera, que citó a la Guardia Costera de Libia, indicó en su página en internet que los guardacostas libios rescataron a 14 de los inmigrantes a bordo de la lancha, volcada en aguas al este de Tripoli.

Medios italianos aseguraron que fueron 16 los sobrevivientes y que también se recuperaron los cadáveres de tres niños.

Indicaron que el naufragio se verificó a seis kilómetros de las costas libias y que en la barcaza viajaban unas 120 personas.

Los supervivientes habrían sido transferidos a la región de Al Hmidiya, informó el diario italiano La Repubblica en su edición electrónica.

Sin embargo, el rotativo resaltó que no está claro si la barcaza es la misma detectada la mañana de este viernes por un avión militar español que alertó a la nave Open Arms, de la organización no gubernamental Proactiva, para que acudiera en su auxilio.

La Open Arm dijo no poder intervenir debido a que no contaba con combustible suficiente para llegar a la zona, debido a que Malta no le permitió entrar a sus puertos para cargarlo.

