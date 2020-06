Regidores y alcalde pagarán multa por modificar zona de preservación ecológica

Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- El alcalde, la síndico y todos los regidores deberán pagar una multa de 6 mil 81.60 pesos cada uno.

Un magistrado estimó que el ayuntamiento desacató la orden de suspensión para no modificar la zona de preservación ecológica El Charco del Ingenio al aprobar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial; lo curioso es que el PMDUOET consideraba ampliar el terreno de preservación y con la orden de no modificar la zona, El Charco del Ingenio se quedó sin 4 hectáreas.

“No comparto la resolución, pero la hemos acatado. Si por defender el medio ambiente y áreas de preservación ecológica nos van a multar, pues bienvenida la multa”, dijo el presidente municipal tras la sesión de ayuntamiento en la que se aprobó modificar el PMDUOET sin las 4 hectáreas.

La demanda fue interpuesta por el Observatorio Ciudadano de los Sanmiguelenses A.C. y en diciembre del año pasado, el magistrado falló a favor de la suspensión, pero el plan fue votado y aprobado de manera unánime por el ayuntamiento.

“Siempre se promueven o se manejan como defensores de la ecología y del medio ambiente, pero a la hora que el ayuntamiento y el gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Planeación, les otorga en su zona de preservación ecológica denominada El Charco del Ingenio, 4 hectáreas de más y eso les parece una ofensa”, dijo Luis Alberto Villarreal.

Opinó “si yo fuera promotor del medio ambiente, me molestaría e impugnaría si me quisieran disminuir una zona de preservación ecológica, pero en honor a la verdad, no puedo entender que alguien al que se le da más y que promueve el medio ambiente, haya decido ir a un tribunal e impugnar”.

Villarreal García consideró que ni cuando ganan están contentos, “pero esa ha sido la tónica de estos ciudadanos, son capaces de inventarse una zona arqueológica donde no la hay”.

Explicó que el objetivo era que ésta unidad de gestión ambiental creciera en 4 hectáreas más precisamente para que El Charco del Ingenio tuviera un área de amortiguamiento, “pero ellos decidieron no sólo rechazarla, sino impugnarla y creo que hasta se sienten ofendidos”.

Consideró que esto es “absolutamente es un tema político. Ellos también impugnaron la elección pasada y se han dedicado, todas las veces, a ponerse en contra de nuestros puntos de vista y hoy les tocaba ganar, aunque ganando sale perdiendo San Miguel porque se reduce una zona de preservación ecológica”.

Cabe aclarar que, en diciembre del año pasado, cuando el municipio recibió la orden del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de suspender la modificación al PMDUOET, el director del Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040, Víctor Armando Rivera Salas, envió un oficio al titular del Iplaneg, Juan Pablo Luna Mercado, para informarle de la suspensión y darle cumplimiento.

