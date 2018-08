Regidores se pronuncian en contra del cese de Esther Arteaga

Los que no acudieron a la sesión privada fueron, las regidoras Iovana Rocha Cano del PRI, Samantha Smith Gutiérrez del PAN, el regidor Gabino Carbajo Zúñiga del PRI, y el síndico, Ramón Izaguirre Ojeda

María Espino

Guanajuato.- Sobre la destitución de Maria Esther Arteaga Rodríguez, los miembros del Cabildo que no asistieron a la sesión privada en la que se tomó la decisión, explicaron a Correo los motivos de su ausencia, además, algunos coincidieron en no estar de acuerdo con los hechos ni con la manera en cómo se manejó la situación, pues en su parecer, Arteaga venía desempeñando un buen trabajo al frente del instituto y Édgar Castro Cerrillo, alcalde capitalino, ya tenía tiempo queriéndola sacar.

Los que no acudieron fueron las regidoras Iovana Rocha Cano (PRI), Samantha Smith Gutiérrez (PAN), el regidor priista, Gabino Carbajo Zúñiga, y el síndico, Ramón Izaguirre Ojeda.

Por su parte, Iovana Rocha Cano, explicó que ella tenía un compromiso en Celaya del cual ya había avisado y siendo que les informaron de la sesión dos horas antes de que esta ocurriera, se disculpó y no asistió.

Rocha dijo no avalar el acuerdo que aprobó el Cabildo sobre la remoción, mencionó que se opone a este tipo de prácticas que significan abuso de poder y violentan los derechos de una funcionaria pública que se ha caracterizado por hacer su trabajo con una gran dedicación y más porque los motivos que llevan a este desenlace no se han hecho públicos, ni para la misma afectada, por lo que dijo que la decisión es turbia y subrayó que no era necesaria tanta rudeza al hacer parecer que Arteaga incurrió en acciones muy graves; por ello dijo que la decisión del despido es totalmente injustificado y altamente cuestionable.

Samantha Smith Gutiérrez, comentó que cuando le notificaron de la sesión privada informó que no acudiría por que no estaba de acuerdo en cómo estaban manejando esta situación y que no sería parte de ello; manifestó total respaldo a Esther Arteaga, con quien dijo, habló personalmente y le informó que ella no sería parte de su remoción.

“Es amiga mía desde hace mucho tiempo, conozco el profesionalismo y honorabilidad de María Esther, y en ese sentido cuando se me informa que hay esta sesión para hacer la remisión, yo manifesté mi voto en contra, de hecho, ese fue el motivo por el que no acudí, se lo hice saber al alcalde, que no estaba de acuerdo en la manera en cómo se estaban manejando las cosas, incluso maneje el termino de rudeza innecesaria (…) es un tema que hasta sorprende en cómo lo manejaron”.

Se sabe que Ramón Izaguirre no acudió pues hace días fue sometido a una cirugía, no se sabe de qué, pero pidió permiso para ausentarse mientras se recupera y por ello no pudo estar presente.

A Gabino Carbajo Zúñiga, no se le pudo contactar, por lo que se desconocen los motivos de su ausencia.

JJM