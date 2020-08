Regidores destapan irregularidades en contrato realizado por el alcalde de Apaseo

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- Regidores del Partido Acción Nacional en Apaseo el Grande destaparon las irregularidades de un contrato que hizo directamente el presidente municipal Moisés Guerrero para renovar 10 reglamentos.

En rueda de prensa la regidora Andrea Olvera y el regidor Gustavo González Hernández señalaron a mediados del 2019 el ayuntamiento aprobó que se contratara a un particular para que les auxiliara en agilizar la reforma de 10 reglamentos ya que éstos requerían de una actualización sin embargo los integrantes del cabildo solo aprobaron la propuesta pero la contratación corrió a cargo del alcalde ya que la ley le faculta hacer adjudicaciones directas por máximo 2 millones de pesos.

Los ediles panistas mencionaron que hubo tres propuestas para elaborar esos reglamentos: Asesoría y Consultoría Yarch cobrando 1.2 millones de pesos, Consulotres Empresariales y Gubernamentales del Centro 1.7 millones de pesos, Oliveros Cabrera Abogados 1.9 millones de pesos ganando la mas barata con el visto bueno del comité de adquisiciones por lo cual el presidente municipal procedió a firmar un contrato en el que la empresa Asesoría y Consultoría Yarch se comprometió a elaborar 10 reglamentos en seis meses de junio a diciembre del 2019, pero es fecha que el proveedor de estos servicios no ha cumplido y solo ha entregado siete reglamentos que por cierto no están bien hechos y tendrán que corregirse pero lo peor de todo es que a la empresa ya se le pagó su millón 200 mil pesos y en el contrato no hay cláusulas de sanciones o cómo exigir a la empresa para que se comprometa a terminar su trabajo.

Los ediles señalaron que por el acta constitutiva saben la empresa se fundó en el 2018 en Torreón Coahuila pero con domicilio fiscal en la Ciudad de México y su personal nunca consultó a ciudadanos, a los integrantes del Cabildo o a los directores de cada área municipal para poder elaborar de mejor manera estos reglamentos sino que todo parece se hizo desde sus oficinas centrales.

Los reglamentos en cuestión que se encomendaron al empresa son varios: el de mejora regulatoria, adquisiciones, construcción y conservación de bienes, fraccionamientos, movilidad, consejo de honor y Justicia, protección animal, protección al medio ambiente y gaceta municipal.

Incluso señaló qué algunos de los directores han considerado estos reglamentos no son funcionales por ello al evidenciar públicamente señalaron esperar que el alcalde aclare cómo proceder, como hacer cumplir a la empresa y cómo comprometer a la empresa a que entregue el trabajo de la mejor manera.

LC