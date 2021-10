Luis Telles

Yuriria.- La alcaldesa Ma. de los Ángeles López Bedolla, exhortó a los diputados locales a legislar para poder sancionar a los integrantes del Ayuntamiento que no asistan a las sesiones que son convocados, toda vez que fue derogado el artículo que así lo marcaba y hoy pueden faltar las veces que quieran y cobrar su salario completo.

En el municipio, por segunda ocasión no se realizó la primera sesión ordinaria, donde se propondría al secretario del Ayuntamiento y Tesorero, y se efectuaría la entrega recepción del estado que guarda la administración municipal; los 3 regidores del PRI y 3 regidores del PAN, no se presentaron, no hubo quórum.

Ma. de los Ángeles dijo que es una situación lamentable para el municipio y para la gente que votó por los regidores.

“No sé qué sea, capricho o berrinche de los regidores de oposición. Ellos quieren direcciones, puestos, pretenden presionar ausentándose, pero no porque son regidores tienen todo el derecho, el privilegio de hacer lo que quieran, creo que tienen una responsabilidad y esa la asumieron desde el momento en que decidieron estar dentro de una planilla. Ellos comentan que traen gente detrás que votaron por ellos, sí, por eso están aquí, como regidores, por esa gente que votó por ellos. Como regidores tendrían que dar la cara a la gente, darles resultados, pero con su actuar los están afectando”, añadió.

La alcaldesa precisó que ante esta situación, públicamente y por escrito solicitará en el Congreso del Estado se legisle, se reconsidere por qué se derogó el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, donde se marcaba la destitución del regidor, sindico o alcalde, al acumular tres faltas consecutivas.

“Creo que Yuriria no es el único municipio que atraviesa por esta situación, entonces los diputados tienen que volver a considerar esta situación, el poder sancionar a los integrantes del Ayuntamiento por las faltas, por no cumplir con sus obligaciones, el que se pueda llamar a los suplentes para ver si ellos sí tienen las ganas de trabajar”.

Finalmente dijo que, a nivel municipio se analizará y en su caso se modificará el reglamento interior del Ayuntamiento, principalmente que en el tema de faltas a las sesiones de cabildo, se aplique la reducción de salario.

MD