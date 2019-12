Regidores abandonan sesión de tercera modificación de presupuesto de egresos

La alcaldesa señaló esta irresponsabilidad y dijo que los más afectados por este retraso son los ciudadanos y los proveedores

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El ayuntamiento salmantino no termina por ponerse de acuerdo para la aprobación de la Tercera Modificación al Presupuesto de Egresos 2019, en esta ocasión dos de los regidores del G-8 abandonaron la sesión mientras el resto de este grupo votaron en contra, lo que ocasionó que la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz decretara un receso no sin antes señalar la irresponsabilidad de los regidores.

En punto de las 5 de la tarde de este viernes, inició la trigésima segunda sesión ordinaria de ayuntamiento, en donde por sexta ocasión se enlistó la tercera modificación al presupuesto de egresos 2019, sin embargo tras el pase de lista la regidora independiente María del Carmen Campos García sin mediar palabra abandonó la sala de cabildo, seguida por el también regidor independiente Oscar Ignacio González Alcaraz.

Al someter a votación el punto referido, el resto de los regidores del G-8, Isabel María Campo Martín, Víctor Hugo Rueda Olmos, Emilia Verástegui de la Garma, Armando Alonso Olivares y Gerardo Aguirre Cortés votaron en contra.

Al no contar con la mayoría para la aprobación, la alcaldesa decretó un receso, no sin antes señalar la irresponsabilidad de los dos regidores que abandonaron la sesión, además de los que se oponen a la aprobación de la modificación al presupuesto, puesto que finalmente dijo, los más afectados son los ciudadanos quienes están en espera de los apoyos como becas, así como los proveedores ya que no se puede mover el recurso.

Por otro lado Eduardo Solano uno de los contratistas a los que se les debe pago, mencionó que sin este recurso carece de dinero para el pago de 15 empleados y aguinaldos, “nosotros no sabemos si hay conflicto o no, nosotros necesitamos el dinero para seguir trabajando”.

Finalmente la sesión de ayuntamiento quedó abierta hasta nuevo aviso.

