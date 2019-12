Regidora se manifiesta en contra de los procesos internos del PRI

Carol Aimed Castañeda refirió a que todas las dirigencias ya están vencidas y en reiteradas ocasiones alzó la voz para solicitar un cambio, pero ahora parece que tiene lugar una renovación forzada

Acámbaro.- Carol Aimed Castañeda Villagrán, regidora del PRI, en rueda de prensa manifestó su inconformidad sobre los procesos internos de este partido que inician el 10 de diciembre del 2019, en los municipios del estado.

Castañeda Villagrán refirió que la nueva delegada del Comité Directivo Estatal, con funciones de presidenta, Ruth Tiscareño, llegó para buscar la renovación de la dirigencia estatal, sin embargo, “tristemente se nos pide a los presidentes de los Comités Municipales el convocar a un consejo político municipal que si bien fue electo ya está vencido desde el año 2013”.

Agregó que se les pidió que hagan la convocatoria, “primero, con la informalidad de un Whatsapp, en el que me hacen llegar la información, la convocatoria y la cédula (…), en el que se me instruye convoque el día domingo pasado (…) estamos hablando que dicha información la hicieron llegar el domingo por la mañana para que ese día se pegara, (…) y la asamblea se tienen que llevar a cabo este martes 10 de diciembre”.

“Estamos hablando, para que se den una idea, de un consejo político municipal que se conformó en el 2012, en el que hay consejeros políticos municipales que no solamente ya no se encuentran con nosotros, sino que además están militando en otros partidos políticos, algunos ya no viven en Acámbaro y otros no tienen interés de participar y que es a ellos a quienes se convoque”, externó.

Recordó que en reiteradas ocasiones ha alzado la voz y solicitado al Comité Directivo Estatal la renovación de la dirigencia municipal de Acámbaro y la renovación de la dirigencia estatal “como lo marcan nuestros estatutos, y todas las dirigencias ya están vencidas incluyendo la del Comité Estatal, y estamos hablando que sería la primera vez que se renuevan las dirigencias municipales para después renovar la dirigencia estatal, cuando debiera ser al contrario y esto que nos deja entrever que se está haciendo una renovación forzada”, indicó.

