León.-La regidora Blanca Araceli Escobar Chávez denunció ante la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, que una de las 10 empresas de seguridad que recibió autorización para prestar sus servicios, retiró todos los distintivos que la identificaban y el inmueble que registró como su dirección oficial se encuentra deshabitado.

La regidora, destacó que apenas el 14 de diciembre la empresa denunciada, identificada como Grupo de Seguridad Hábil S.A. de C.V., recibió su conformación municipal en medio de cuestionamientos por presentar solamente una lona como distintivo.

“Por pura casualidad la persona que me apoya, esta empresa le queda en el trayecto a su casa, y se dio cuenta de que esta empresa ya no tiene lo que nos presentaron en su fachada. Las fotos que me mandan el día de ahora, ya se ve como una casa deshabitada, no hay movimiento de personas ni de vehículos. Nos deja para pensar mal” dijo la edil, quien compartió las fotografías al personal de Función Edilicia para sustentar su denuncia.

La colocación de lonas, en lugar de un rotulado al exterior de las oficinas para cumplir con el requisito de contar con un domicilio identificable, establecido en el reglamento de Seguridad Privada, fue una constante detectada entre las empresas que buscaron por primera vez su conformidad para poder operar en el municipio.

Lo anterior, motivó a la presidenta de la Comisión de Seguridad, Leticia Villegas Nava, a solicitar una modificación en el reglamento para prohibir esa práctica.

Tras la denuncia, la síndica solicitó a la Dirección de Seguridad Privada iniciar una investigación inmediata para comprobar el estatus de la empresa, el informe de los resultados se deberá presentar antes de la siguiente reunión del comité.

“Yo sé que no se puede estar atrás de todas las empresas que se les dan los permisos, más sí se puede abrir esta instancia a que cualquier persona que quiera denunciar a una empresa de Seguridad Privada por irregularidades, o por cosas sospechosas, que nos lo hagan saber” destacó Villegas Nava.

El titular de Seguridad Privada, Jorge Robledo Sánchez, informó por su parte que la empresa aún no puede prestar servicios en la ciudad, ya que aún no concluye su proceso de validación ante Gobierno del Estado. Además, el funcionario se comprometió a realizar una verificación inmediata y presentar un informe la siguiente semana, con el cual la comisión determinará si le revocan el permiso otorgado.

