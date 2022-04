La regidora de Apaseo el Grande reclama un pago por gastos médicos, pues dice que fue dada de baja injustamente en la administración anterior

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- Al haber sido dada de baja del IMSS, la regidora Paloma Simental Rocha solicitó a la Tesorería del Gobierno municipal el reembolso de 44 mil 400 pesos por gastos médicos.

Ante sus compañeros del cabildo, la regidora explicó que durante el año pasado, el último del gobierno de Moisés Guerrero, ella era síndico municipal, pero por razones no claras fue dada de baja, por lo que dejó de cotizar 40 semanas en el IMSS.

Sumado a esto, a finales del año pasado requirió de una cirugía, pero en el IMSS no tuvo una repuesta favorable, por eso debio atenderse con un médico particular al que le pagó esa cantidad con IVA incluido.

A esto, la regidora aclaró que cada miembro del Ayuntamiento tiene una partida personal de 66 mil pesos al año para gastos médicos, misma que se puede incrementar a 125 mil pesos, pero tampoco se le pagó de esa partida, y reveló que a estas alturas ni siquiera se le ha pagado el fondo de ahorro que le correspondía por ley al finalizar la anterior administración.

“Me dieron de baja por 40 semanas y al día de hoy el Municipio no me ha restablecido esas 40 semanas que yo debo cotizar, no me han entregado el fondo de ahorro que tuve durante esas 40 semanas y en esas 40 semanas tuve gastos médicos que tampoco pude ingresar el año pasado derivado de que no tenía esos 66 mil pesos”, dijo.

Paloma Simental, regidora de Apaseo el Grande, reclama pago por gastos médicos. Foto: Especial

La solicitud fue enviada para su análisis a dos comisiones del Ayuntamiento esperando resolver detalles técnicos, financieros, legales y administrativos.

Paloma Simental forma parte del Partido Verde y fue sindico en la administración 2018-2021, tiempo en el que mantuvo un evidente rechazo al entonces alcalde Moisés Guerrero. Además, en el pasado proceso electoral participó como candidata a la alcaldía dejando sus funciones unos dias, resultado de cuya elección le sirvió para ser parte del actual Ayuntamiento.

