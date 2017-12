Es regidor víctima de robo, pide cuentas a Seguridad

Reconoce que lo que dice la corporación es diferente a lo que se vive

Roberto López

San Miguel de Allende.- El regidor Jaime Martínez Tapia fue objeto de un asalto a mano armada y a partir de ese suceso, su papá pidió la comparecencia pública del secretario de Seguridad Pública de San Miguel porque, aseguró, una cosa son las cifras oficiales y otra la realidad que se vive en la ciudad.

“Querían llevarse mi vehículo y yo creo que no esperaban mi reacción porque me defendí y al final sólo se pudieron llevar mi teléfono celular. La verdad es que me expuse mucho” Jaime Martínez Tapia, Regidor del Ayuntamiento

“Me asaltaron saliendo de la farmacia Guadalajara, la que se ubica en la salida a Celaya frente a Mega, fue un asalto a mano armada que se considera calificado. Se siente que el tema de seguridad en San Miguel, no es como nos lo pintan. Si bien una cosa son los datos, otra cosa es lo que realmente pasa”, dijo el regidor priista.

Dijo que interpuso su denuncia, “pero yo creo que el tema de seguridad en San Miguel está muy peligroso y es lamentable porque siendo una ciudad turística, los habitantes de San Miguel se exponen y entonces también los turistas”, expresó.

Iban armados

Martínez Tapia fue asaltado por dos hombres cuando salía de dicha farmacia y la pretensión de los ladrones era quitarle su camioneta.

“Querían llevarse mi vehículo y yo creo que no esperaban mi reacción porque me defendí y al final sólo se pudieron llevar mi teléfono celular. La verdad es que me expuse mucho, pero en su momento no lo pensé. Todo quedó en un susto”, expresó.

Comentó que estos hechos delictivos es algo que no se veía en San Miguel, “por eso yo pido la comparecencia del secretario de Seguridad Pública en una sesión pública donde se le pueda preguntar abiertamente”.

Jaime Martínez dijo que el Ayuntamiento ya tuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública, “y la verdad es que su trato fue grosero, pero le dimos el voto de confianza. Yo espero que el alcalde ponga de su parte para que esta reunión se pueda dar, toda vez que es necesario saber qué es lo que están haciendo en prevención del delito y mucho más saber cuáles son las estrategias en materia de seguridad pública”, finalizó.

Hay disposición

De acuerdo al secretario del Ayuntamiento, la solicitud del regidor Martínez Tapia no fue incorporada a la sesión de ayuntamiento porque él no lo solicitó, “pero yo creo que el secretario de Seguridad Pública está en la mejor disposición de comparecer cuando se le llame; inclusive ya ha tenido varias reuniones con los regidores para hacerles del conocimiento sobre las estadísticas de seguridad en la ciudad”, dijo.

También aseguró que, de acuerdo a las cifras oficiales, San Miguel no se ha visto incrementado en delitos patrimoniales. “No ha habido incremento, desafortunadamente en esta ocasión le toca a una persona pública, como es un regidor y posiblemente se haga más realce en la noticia, pero el año pasado tuvimos alrededor de 4 asaltos en la vía pública y que están denunciados en el Ministerio Público, pero en éste año no ha habido incremento”, concluyó el funcionario.

