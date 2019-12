Regidor señala que costo por alumbrado público debe ser cubierto por el municipio

Gerardo Padilla en la sesión extraordinaria de este viernes votó en contra del aumento del 10 al 12% en el DAP

Redacción

Irapuato.- El regidor del PRI Gerardo Padilla Fuerte, señaló que el municipio no debe cobrar a los ciudadanos el Derecho al Alumbrado Público (DAP), sino reducirlo de forma gradual hasta asumir el costo total, como lo hace en temas como vialidad o seguridad.

En la sesión extraordinaria 35 de este viernes, el regidor del PRI votó en contra de aumentar del 10 al 12 % el costo del DAP en la Ley de Ingresos para el año 2020, como lo pidió el congreso del Estado.

“Se propone un aumento del DAP de un 10 al 12 por ciento, el servicio de alumbrado público es un servicio a cargo del municipio, según el artículo 167 de la ley orgánica, así como las calles, los parques, recolección de basura, seguridad pública, tránsito y vialidad, por lo cual el pago por el alumbrado público lo debe pagar el municipio”.

“Entiendo que el pago de esto de un año para otro sería un costo elevado para sus finanzas, pero creo que puede ser una medida gradual, el cambio de luminarias hará que baje bastante el costo, pero el día que ya no le toque pagar nada a la presidencia, básicamente el cien por ciento del servicio lo pagara el ciudadano y no el municipio”.

El regidor del PRI Padilla Fuerte señaló al votar en contra de dicho aumento, que lo preferente es que el costo se reduzca de forma gradual en lugar de aumentarse, por lo que solicitó al congreso de Guanajuato haga las modificaciones para que se especifique que el municipio debe asumir el costo total como un servicio.

“Lo ideal es que el porcentaje de cobro, en lugar de subir baje que el 12 por ciento se baje a 8 por ciento y así sucesivamente hasta que termine en un cero por ciento, que sería lo ideal que los servicios públicos los pague el municipal…el espíritu del artículo es que no se cobre por ese servicio, así como no se cobra por los policías le pediría a los diputados que hagan un cambio en la ley orgánica para que lo ajusten y lo aclaren más que diga que el DAP lo pagará el municipio, por eso no estoy a favor del DAP”, Indicó el regidor del PRI Gerardo Padilla Fuerte.

LC

Comentarios

Comentarios