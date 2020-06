Regidor se queja de que Hospital Regional sólo atiende a pacientes con coronavirus

Luis Telles

Uriangato.- Roberto Vieyra Martínez, regidor integrante de la Comisión de Salud, señaló que para el gobierno municipal se ha convertido en una gran problemática que en el Hospital Regional se le esté negando la atención a muchos de los pacientes, principalmente si no se consideran Covid-19 positivos.

Las urgencias que atienden son de personas baleadas, accidentados y fracturados que inmovilizan y dan de alta, porque en el momento no están haciendo cirugías “solamente hacen traslados urgentes a otro municipio.

Cuando los pacientes no son atendidos, los familiares los trasladan a un hospital particular en el municipio o la zona, y es cuando solicitan el apoyo económico al Municipio, apoyos que el municipio está otorgando, pero “en cantidades muy bajas, que en este mes de junio, ya han superado los 100 mil pesos, algo que preocupa porque no hay presupuesto. Es mucha la gente, los apoyos son de dos mil pesos máximos”.

“Claro, se hace un estudio socio-económico previo, además de que se requieren una serie de requisitos como es la facturación al municipio, un comprobante del doctor que los está atendiendo, credencial de elector para comprobar que es de Uriangato, comprobantes domiciliarios, entre otros”.

Finalmente dijo que, por otro lado están los trabajadores del municipio que llegan directamente al Hospital: “se les diagnóstica y si se tramita el envío a alguna unidad médica, ya sea Celaya, León, son derivados; en caso de que no se atienden en hospital particular en el municipio, pero se les apoya con solo 50% de los gastos”.

