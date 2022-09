El regidor del PRI detenido quería evitar el arresto al mencionarles a los oficiales que era conocido del alcalde…

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- En Guanajuato capital, el regidor del PRI en Silao, José Cruz Rangel Pérez, quedó detenido durante un operativo de alcoholímetro por conducir en estado de ebriedad.

Te puede interesar: Diputado pide no ‘pasar la voz’ por whats de alcoholímetros y así evitar accidentes

Su detención quedó documentada por el medio de comunicación ‘TV8 Guanajuato’, la madrugada del sábado 17 de septiembre.

De acuerdo con la publicación, el funcionario supuestamente dijo ser cercano al alcalde, para evitar ser detenido tras reprobar el examen de alcoholemia al arrojar .55, además se resistió a ser esposado.

El total de detenciones

La alcaldía capitalina informó que el Operativo Alcoholímetro coordinado por Policía Vial con apoyo de Policía Municipal, arrojó a 11 personas detenidas por alcoholemia tras aplicarse 117 pruebas.

Lee también: ¡Cuidado! Rompope o enjuague bucal serían suficientes para no pasar el alcoholímetro

Los once vehículos fueron llevados a la pensión. Esto luego de que los respectivos conductores no pasaran la prueba. Asimismo, se retuvieron a otros seis vehículos por falta de documentos. También se aplicaron 4 multas por otros conceptos y una persona detenida por no acatar las indicaciones.

Más noticias:

MD