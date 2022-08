El regidor explicó que sale del PAN por diferencias políticas con el partido, por lo que ahora es independiente…

Yuriria.- El primer regidor del PAN, Manuel Salinas Romero, dio a conocer que renunció al partido porque tiene diferencias con la dirigencia municipal, en la forma de conducir la política local, por lo que ahora es independiente.

“Solo en tiempos electorales se regresa a las bases, principios de servir, de buscar el bienestar de la gente”.

Precisó que independientemente del proceso electoral futuro, de que sean muy pronto los tiempos, es necesario regresar con la ciudadanía, no viendo tanto el futuro electoral, sino ponerse en el presente y saldar esa cuenta.

“Solo vimos que no era conveniente seguir. Nos estábamos engañando a nosotros, los estábamos engañando a ellos y a la ciudadanía, entones, no tenía caso seguir en una fracción en la que yo ni me sentía cómodo y pienso que ni ellos se sentían cómodos, fue por eso la decisión”.

Manuel Salinas subrayó que la forma de pensar de él, es muy diferente a la de sus compañeros panistas en el interior del Ayuntamiento, como de la propia dirigencia municipal.

“Nosotros sabemos que todos los partidos, los postulados del PAN, como cualquier otro partido, son muy buenos y todos conducen finalmente a lo mismo: al bienestar general de la población, sin embargo, a veces hay personas ahí, que no llevamos a cabo bien los postulados, que no se cumplen o que se llega a pensar diferente dentro de un mismo partido”.

Sale por diferencias

El regidor reconoció que siempre se manejó sin recibir “línea” de la dirigencia municipal del PAN, siempre aprobando o desaprobando temas de análisis que se tocaban en las reuniones de cabildo.

“Yo tuve ciertas diferencias con la dirigencia del partido, una de ellas, de cómo regresar a las comunidades, colonias, de volver a visitar a esa gente que confió en nosotros y nos llevó a una fuerza política al interior del Ayuntamiento.

También la forma de conducirnos de las actividades propias de cada regidor, yo tenía mi punto de vista, ellos su punto de vista y no pudimos llegar a algún punto en común”, explicó.

Manuel Salinas precisó que, él pedía regresar con la gente, porque todos quienes ocupan un cargo público, tienen que regresar a las raíces, a los lugares que les hicieron llegar a los puestos que desempeñan.

“Depositaron en nosotros su confianza, somos un garante para ellos y tenemos que representarlos lo mejor posible”, finalizó.

Regidor sale del PAN

