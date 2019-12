Regidor afirma que están abiertos al diálogo con los empresarios

El titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes desconoce las razones por las que no se toma en cuenta a su institución, pues dijo que no manejan marcas sino la promoción de un destino turístico

María Espino

Guanajuato.- El regidor panista, Arando López Ramírez, dijo desconocer las inconformidades manifestadas por algunos empresarios que dijeron no sentirse representados por la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), que él preside, aseguró que nadie le ha comentado algo al respecto, además negó que se trabaje para unos cuantos pues dijo que no manejan marcas sino la promoción de un destino turístico.

Y añadió que, quien diga que no se siente representado es porque seguramente desconoce el tema y como se maneja la OCV.

“Las decisiones se toman en asamblea, de manera colegiada y son por votos, entonces no pueden decir que lo que yo diga se hace, no, se hace una votación, están las actas en las que se toma la votación de en qué se usan las campañas turísticas, cabe decir que no se promocionan negocios, promocionamos al destino turístico o la marca Guanajuato Capital, para que este en la mente de todos los turistas”.

Respecto a la asignación de María Teresa como Directora de la OCV, hecho que inconformó a los prestadores de servicio pues dicen que hay entre ellos mismos elementos con mayor preparación y más experiencia en el ámbito turístico, dijo que eso no es un tema que debía ser votado por el Consejo de la OCV pues mencionó que se trata de un cargo operativo para el que Domínguez presentó un curriculum y como no había muchas opciones fue contratada.

Finalmente Armando López dijo estar abierto a dialogar con los empresarios capitalinos inconformes, aseguró trabaja apegado a lo que marcan los procesos actuales y adelantó que buscará hacer un cierre del ejercicio fiscal 2019 exitoso, como ha ocurrido en años anteriores.

