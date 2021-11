Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un asunto escandaloso” la boda entre Santiago Nieto y la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, y recomendó a los servidores públicos a que actúen con moderación y austeridad.

Fue el pasado 6 de noviembre, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Carla Humphrey Jordán, Consejera electoral, realizaron su boda en el hotel Casa Santo Domingo, de la ciudad de Antigua, Guatemala, a la que asistieron diversos personajes políticos.

“Es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos. Se sabe más de asuntos o eventos privados, antes no se conocía nada, había mucho derroche, pero todo se silenciaba. Ahora no, por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, austeridad y que sigan el ejemplo de Juárez quien decía que el servidor público debería aprender a vivir en la justa medianía”, dijo el presidente en su conferencia matutina al ser cuestionado por la boda ostentosa del titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) a la cual él también fue invitado, pero no asistió.

El evento se llevó a cabo en compañía de empresarios, integrantes del Gobierno federal, legisladores y periodistas, según señaló una lista de invitados que circuló entre funcionarios.

La ceremonia se festejó en una Iglesia de la localidad entre las 18:00 y 19:00 horas, posteriormente la fiesta comenzó después de las 21:00 horas. Entre las versiones sobre por qué la boda no se celebró en México, se mencionó que fue debido a la tranquilidad de los asistentes y de la pareja, por los cargos públicos que ejercen.

“Todo esto (lujos) que se echó por la borda en el periodo neoliberal lo estamos superando, pero que todavía quedan inercias. Eso es lo que puedo comentar”, agregó y mencionó: “según leí, el dinero que decomisaron era un dinero que llevaba el director de El Universal, eran 35 mil dólares. A veces esto no se dice, por eso lo subrayo, pero se trata de un invitado a la boda que llevaba este dinero, que pues es mucho si pensamos en el salario mínimo, incluso lo que gana el presidente de México, son como seis meses de mi sueldo”.

