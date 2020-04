Regalan a ‘abuelito’ cojín con la cara de su esposa fallecida y rompe en llanto

Redacción

Estados Unidos. – Para muchas personas, si es que no la mayoría de ellas, el estar en casa tanto tiempo sin poder retomar las actividades al aire libre debido al Covid-19 ha resultado complicado. Parece que las mascotas también han sufrido esto.

El claro ejemplo de ello es Big Popa, el que es un bulldog que radica en Atlanta junto a su dueña Rashida. Y por medio de Twitter se viralizó su imagen en la que puede verse cómo este animal no se aguanta el aburrimiento por no poder salir a jugar.

En una entrevista ella comenta que su can parece muy triste pues extraña jugar con los niños a los que solo ve desde el patio: “Duerme más, se ha vuelto más flojo, ya no es tan feliz como antes. Tal vez ya se cansó de jugar solo consigo y conmigo”

Muchos comentaron que entre más se acate el aislamiento más rápido podrá salir Big Popa, con el que muchos se identifican.

Poppa has an IG: PoptheBulldog if anyone is interested pic.twitter.com/rxWni62Vm6

— Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020