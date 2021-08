Roberto Lira

Celaya.- Tras el hallazgo del cuerpo de un bebé en el relleno sanitario Tinajitas, se reforzó la revisión de los residuos que llegan al sitio de disposición final, donde también se han encontrado materiales peligrosos, biológicos y hasta explosivos, informó el director de Servicios Municipales, Álvaro Rivera Rangel.

El funcionario explicó que el relleno sanitario cuenta con dos filtros de seguridad, el primero en la puerta de acceso donde se registra el ingreso de personas y vehículos, el segundo en el frente de tiro donde los camiones recolectores vacían los residuos, ahí una persona ordena los camones que van llegando y hace una supervisión visual de la basura que va cayendo, sin embargo, a partir del hallazgo son tres personas quienes realizan estas labores.

“Sí es posible que se detecte, pero también es posible que haya algún residuo que no se pueda detectar. Lo que sucedió esta vez es, de acuerdo a lo que nos comenta personal del relleno, es que en el momento que acomodó el camión llegaron otros dos y fue a acomodarlos, cuando regresó ya no estaba lo que había caído, de acuerdo a los comentarios ahí los pepenadores tomaron esto y lo llevaron a otra zona donde ya no estaba el personal de nosotros”, comentó el director de Servicios Municipales.

En ese sentido, Rivera Rangel comentó que este filtro ha sido efectivo y con él se han detectado residuos peligrosos, explosivos y biológico infecciosos, los cuales se separan y se notifica a la autoridad correspondiente para que se apliquen los procedimientos necesarios y en su caso aplicar sanciones, sin embargo, al detectar la falla en el filtro final se aumentó a tres personas que hacen la revisión desde hace dos semanas para tener siempre a alguien observando hasta el momento que se entierra la basura.

De la misma manera Álvaro Rivera mencionó que sí es posible identificar el camión en el que llegó el cuerpo del recién nacido, así como la ruta que recorrió y quienes estuvieron en ese momento, pero esta es información que se entregará a la Fiscalía General del Estado en caso de ser requerida para sus investigaciones.

