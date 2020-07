Refuerzan red de transporte público adaptado y entregan sillas de ruedas

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Comerciantes de ropa, calzado y accesorios del mercado ‘Barahona’, no se han podido reponer económicamente tras haber cerrado durante dos meses, al menos dos de ellos decidieron ya no abrir sus locales.

Ha pasado más de un mes desde la reapertura de sus negocios como parte de la “nueva normalidad“, sin embargo en estos sectores comerciales las ventas no fueron las esperadas, y señalan que hay días en que no tienen nada de ventas.

Mariana González, comerciante de ropa, señaló que las ventas permanecen bajas en un 80%, lo que ha ocasionado que algunos de sus compañeros ya no hayan abierto sus comercios, “pensamos que en cuanto se abriera la situación iba a mejorar pero no fue así, en el tiempo que no vendimos nos la vimos bien difícil, y ahorita la situación sigue igual, pero tenemos la esperanza de que en algún momento esto mejore”.

Mencionó que han recurrido a préstamos para el pago de los servicios y otros gastos, sin embargo de no levantar las ventas no tendrán con qué pagar la deuda.

Los comerciantes destacaron que han acatado todas las medidas sanitarias para trabajar, sin embargo reconocen que la situación económica es difícil en general.

