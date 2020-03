Refuerzan con equipo a policía de Celaya

Redacción

Celaya.- Recibe Celaya tres patrullas y cinco bicicletas como refuerzo para las corporaciones de seguridad.

La entrega se realizó durante la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, al que asistió la presidenta Elvira Paniagua.

El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, resaltó el avance que han tenido los municipios en el cumplimiento de los compromisos por la seguridad.

Para fortalecer la vigilancia y la prevención, el Gobierno Municipal recibió tres patrullas, cinco bicicletas y equipamiento para los elementos operativos, que forman parte de Fondo Estatal para el Fortalecimiento de le Seguridad Pública Municipal.

La entrega de las unidades, que se realizó la tarde de este martes, se logró gracias al cumplimiento de los 45 compromisos establecidos en el acuerdo para fortalecer la seguridad, entre el municipio y el Gobierno del Estado.

Fue en el marco de la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que tiene participación la presidenta Elvira Paniagua, donde se realizó la entrega por parte del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien destacó el beneficio que representa para los municipios la entrega d este equipamiento y reiteró su compromiso con los alcaldes que cumplen con los compromisos en materia de seguridad.

“Quiero reconocer el avance que están teniendo los municipios pero no hay que bajar la guardia, no podemos darnos el lujo de desatender alguno de estos compromisos porque finalmente esto se refleja en un servicio que mejora la comunidad en sus municipios. Mi llamado a los alcaldes y alcaldesas es a no bajar esa guardia, a seguir trabajando para seguir cumpliendo con estos compromisos al 100 por ciento”, dijo el gobernador.

Añadió que en esta entrega se están invirtiendo cerca de 71 millones de pesos y el equipo aportado a los municipios servirá para fortalecer la vigilancia con una mejor protección para los elementos.

Para finalizar el evento, la alcaldesa Elvira Paniagua entregó las llaves de las nuevas patrullas a los elementos policiales que la acompañaron.

Durante la Sesión de Consejo Estatal de Seguridad Pública también participó el secretario de seguridad, Alvar Cabeza de Vaca; el fiscal general de estado, Carlos Zamarripa; alcaldes y alcaldesas, así como los consejeros ciudadanos.