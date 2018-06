Refuerza SEG pláticas preventivas sobre la violencia

Se han mejorado y aumentado las campañas de información acerca de medidas de prevención ante la violencia y las balaceras por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante los hechos de violencia y balaceras en inmediaciones de planteles educativos, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) ha reforzado las pláticas de prevención tanto con la comunidad educativa como con padres de familia, informó el titular de la dependencia, Eusebio Vega Pérez.

El funcionario estatal señaló que de acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública y de la SEG se han reforzado las campañas de información en los municipios de León, Uriangato, Moroleón, Celaya, Salamanca, Irapuato, Pénjamo y Dolores Hidalgo.

Afirmó que no precisamente se han establecido talleres ante balaceras, no obstante dijo que las pláticas que se han dado han sido tomando como base el sentido común, es decir, se les dice a los alumnos que si escuchan detonaciones de armas de fuego, no se asomen a las ventanas, que se arrojen al piso y se resguarden.

“Se han reforzado las campañas de información, se ha fortalecido el diálogo con los padres de familia, con la comunidad escolar en general y se han elaborado algunas acciones de carácter informativo y preventivo para sobre todo mantener conciencia en las comunidades escolares de que estamos expuestos de que se registre o se de una acción lamentable, ojala y no, no hemos tenido esa mala suerte, todo ha quedado en las cercanía ahora sí que en el entorno”.

Refirió que en cuanto a protocolos o talleres especializados “hacer acciones con precisión no es nuestro tema, pero son cuestiones de sentido común, no estarte asomando, meterte a las áreas donde te ofrecen mayor seguridad, si se oyen detonaciones es más recomendable tirarte al piso, de ese tipo de cosas que son de sentido común (…) pero hasta hoy no ha pasado más de lo material o del susto”.

Finalmente explicó que aunque la nueva ley educativa establece que el entorno escolar es de la cerca del plantel hacia adentro, las autoridades educativas se han visto en la necesidad de fortalecer el diálogo en los centros escolares en coordinación con las autoridades de seguridad municipales y del estado para reforzar también los rondines de las patrullas.

