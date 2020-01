Refrendan compromiso por Universidad Intercultural en Comonfort

Luis Telles

Yuriria.- Silvestre Martínez Meza, ex director municipal de Atención al Migrante y ex coordinador general de campaña del alcalde, Salomón Carmona Ayala, fue remitido a barandilla por órdenes del Presidente Municipal, Salomón Carmona Ayala, así lo denunciaron sus familiares.

Su cuñado, Artemio Torres Gómez, reconocido panista yurirense, quien fuera alcalde del 2000-2003, diputado local y federal en dos ocasiones y subsecretario estatal de Desarrollo Social y Humano, dijo que es increíble que el alcalde quiera aplicar la Ley de Herodes.

“Nosotros definitivamente no lo vamos a aceptar, no lo vamos a tolerar. Es muy lamentable por todo el pueblo de Yuriria, porque desgraciadamente contamos con una autoridad de este tipo. La familia estamos muy molestos, muy enojados” precisó.

Artemio explicó que su cuñado Silvestre pretendía echar a andar su camioneta, la cual estaba estacionada a un lado del negocio que tiene, una nevería, cuando paso el alcalde, Salomón Carmona y lo empezó agredir verbalmente.

“Le rayó a su mamá y en consecuencia el profesor Silvestre, le respondió igualmente la agresión, hay testigos y estamos esperando algunas grabaciones de video cámaras que hay por la zona”.

Agregó que policías detuvieron al profesor y acudieron a la dirección de Seguridad Pública, “con la mejor disposición” tratando de pagar la multa, porque les dijeron que Silvestre ingresó por cometer una falta administrativa, una falta de respeto a la máxima autoridad, pero les dijeron que en una hora a más tardar les calificaban la misma.

Además agregó que les informaron que el plazo máximo para mantenerlo detenido es de 36 horas y que por instrucciones de la máxima autoridad, el Presidente Municipal, lo iban a dejar encerrado.

“Es una injusticia más, un atropello más. Esto lo que provoca es una irritación, porque no es la primera ni segunda vez. Creo esto no puede seguir así, este Presidente Municipal no se ha dado a respetar. Está provocando que la ciudadanía se inconforme y esto puede causar en un futuro algunas consecuencias al interior de la propia administración.

Finalmente señaló que la actual Administración, desde el inicio, no tiene ni pies ni cabeza, “No hay orden y, desde luego y desgraciadamente, el alcalde es una persona a la que le falta de asumir esta responsabilidad. Es una persona mentirosa, una persona vulgar, la gente lo ha escuchado, lo ha visto cómo reacciona, es una persona que desgraciadamente le quedo grande el chaleco”.