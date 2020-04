Reforzarán medidas sanitarias para empleados de constructoras de Pueblo Nuevo

Luis Telles

Jaral del Progreso.- A nadie se le cortará el servicio del agua potable durante el tiempo que dure la contingencia de salud por el COVID 19, por falta de pago; además se reconectará cada toma cancelada a petición del usuario, no habrá recargos y se pedirá al Congreso del Estado, la condonación del pago del servicio a familias de escasos recursos, con previo estudio socioeconómico.

Se destinaron dentro del presupuesto de egresos 2020, 200 mil pesos, para absorber dos rubros; apoyar al Ejercito Mexicano, con la entrega de material para montar un Hospital en la comunidad de Sarabia, que atienda enfermos con el COVID 19 y, para la compra de material para participar en el programa estatal Empleo Temporal.

Se cancelaron las fiestas que se realizan en las comunidades de Victoria de Cortázar y Santiago Capitiro, que se realizan a lo largo de una semana en honor a la Santa Cruz, durante la primer semana de mayo y que llegan aglomerar más de 5 mil personas en un día, así como la subida al cerro de Culiacán, como parte de los mismos festejos.

Y se reforzarán las medidas preventivas de sanitización en áreas públicas; mercado, jardines, presidencia, unidades de transporte público, entre otras en cabecera municipal, colonias y comunidades.

Fueron los acuerdos tomados por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en la sesión realizada este jueves, donde además se exhortó al área de comunicación a realizar perifoneo durante todo el día por todo el municipio, sobre la problemática que representa el coronavirus, porque muchos ciudadanos “no les ha caído el veinte”.

“El gobierno estatal, el federal, las diferentes secretarías estatales y federales, principalmente las de salud, nos están dando una instrucción y si no queremos acatar, ya es una irresponsabilidad completa. A mí me tocará hacer lo que me toca, apegarme a lo que creo y lo que me rige, que es llevar a cabo medidas preventivas, todo lo conveniente y que este en nuestro alcance y competencia.

Hoy la Guardia Nacional le está sugiriendo a la población que se guarde, esperemos que no haya una situación más difícil, donde ya se tenga que exigir a la población que estén en sus casas. Las especificaciones son, que la gente tiene que estar guardada”, señaló el alcalde, José Alberto Vargas Franco.

