Jorge Espadas advirtió que el gasto de las empresas por el aumento a las vacaciones de sus obreros podría trasladarse al consumidor final

Fernando Velázquez

León.- El coordinador de los diputados federales del PAN por Guanajuato, Jorge Espadas Galván, ve con reservas la iniciativa para ampliar el periodo vacacional de los trabajadores, ya que dijo, eso podría encarecer el precio de los productos.

Recientemente en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado se aprobó la nueva reforma laboral que duplicaría las vacaciones para los trabajadores en el primer año laborado, de 6 a 12 días, y con un incremento de dos días anualmente.

Falta que esta reforma sea aprobada por el pleno del Senado para que pase posteriormente a ser analizada en la Cámara de Diputados.

El legislador federal indicó que esta propuesta tendrá que estudiarse y debatirse al interior del grupo parlamentario de Acción Nacional. Advirtió que podría repercutir en los precios de los productos al encarecerse la mano de obra.

“Tenemos que cuidar que la reforma beneficie en el fondo a la clase trabajadora y a las familias mexicanas para poder apoyarla. Si no es así, tenemos que ser responsables y no apoyarla. Porque suena muy bien dar más días de vacaciones, pero si al final se les va a cobrar a las familias mexicanas a través de los productos que consumimos, creo que no hay beneficio”, dijo.

Aumento del gasto federal en Guanajuato no es concesión: Espadas

En otro tema, sobre el incremento del 15.2 por ciento proyectado en el gasto federalizado para Guanajuato en el 2023, Jorge Espadas aseguró que no es ninguna concesión del Gobierno federal hacia el estado.

Explicó que lo anterior obedece a la aplicación de la misma fórmula de siempre. Pero ahora, como la Federación estima un incremento de sus ingresos el próximo año, también se prevé que crezca el gasto federalizado en las entidades, como ocurrirá en Guanajuato.

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el próximo año Guanajuato será la entidad que tendrá un mayor aumento en el gasto federalizado por habitante, recurso que se compone tanto por participaciones y aportaciones federales, con un incremento del 15.2 por ciento.

El diputado Jorge Espadas. Foto: Especial

Sin embargo, Guanajuato será también el estado con menor ingreso federal per cápita, con un monto de 15 mil 809 pesos por habitante. Por su parte, Ciudad de México y Campeche, gobernados por Morena, serán los que más reciban, con 26 mil 197 y 24 mil 754 pesos por habitante, respectivamente.

