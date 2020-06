Reforma en pensiones no es para quitar Afores o meter miedo: AMLO

Redacción

México.- Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reforma que preparan en materia de pensiones no es para meter miedo ni quitar Afores, sino que se busca evitar que en las próximas administraciones los trabajadores reciban menos recursos en su retiro.

“Aun cuando esto no nos va a afectar tanto a nosotros, porque empezará a ocurrir en menor proporción en 2024, pero en el siguiente gobierno y el que sigue tendrán un problema gravísimo, problema que se soslaya estalla. No lo entendieron así algunos medios, que dijeron que íbamos a cambiar las reglas e iba a afectar a las administradoras, no es para meter miedo”.

Durante su conferencia de prensa, el presidente recordó que desde su campaña por la Presidencia nunca dijo que quitaría las afores. “En mi libro La Salida, ahí está el programa, no engañé y no vamos a engañar a nadie”.

López Obrador dijo que tienen la disposición de escuchar a todos los sectores en este tema, porque hay que corregir errores de los “tecnócratas irresponsables”.

“Técnicos que se creían científicos que nos metían en cada problema, tenemos que estar corrigiéndoles la plana porque es contrario al interés general, pero eso sí, para políticos que han hecho su agosto”.

Afirmó que el objetivo es resolver un problema que se originó con la reforma llevada a cabo durante el gobierno de Zedillo.

”Pero no se contempló para decirlo suavemente de que iban a ir perdiendo los trabajadores en vez de ganar”, dijo.

Con información de El Universal