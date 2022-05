Eran los días previos a la votación de la Reforma Eléctrica de López Obrador en la Cámara de Diputados; la Semana Santa había comenzado y hasta la Secretaría de Gobernación llegaba, convocado de emergencia, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. En el despacho principal del Palacio de Covián, el ambiente se tensó cuando a cada petición que hacía el secretario Adán Augusto, se topaba con un “no” rotundo del líder priista. “El Presidente le pide que lo piense bien, que su apoyo es indispensable para esta reforma que beneficia a la Patria”.

Cuando el funcionario mencionó a la familia del dirigente opositor y le pidió que “pensara también en ellos”, la reacción de Moreno Cárdenas fue tajante: “Así no, yo no respondo así. Dígale al Presidente que no cuenta con nuestro voto y menos con esas formas”. Había pasado más de una hora y lo que comenzó como un diálogo amable y civilizado, se había tornado ya en un jaloneo en el que ninguno de los dos cedía ni un ápice, de acuerdo con testigos que presenciaron el encuentro.

Después de insistir de distintos modos y en varias ocasiones para pedirle al líder del PRI que reconsiderara su cerrazón y le dieran sus votos a la reforma constitucional del Presidente, argumentando incluso que “había compromisos” y que el gobierno y la mayoría de Morena en San Lázaro habían hecho varios cambios a la iniciativa presidencial, incorporando las propuestas de los priistas, el siempre amable y sonriente secretario frunció el ceño, endureció la voz y le soltó de golpe a Alejandro Moreno Cárdenas, como colofón de la reunión: “Entonces será a navajazo limpio, para que lo sepa”, y con esa frase que fue una muy clara amenaza, se terminó el encuentro en Bucareli.

El desenlace llegaría el domingo 17 de mayo por la noche: la derrota anunciada del presidente López Obrador y su fallida Reforma Eléctrica, que pretendía revertir la apertura del sector eléctrico, modificar contratos de empresas privadas y desaparecer los órganos reguladores para devolverle a la CFE el control monopólico y la participación mayoritaria del mercado eléctrico nacional. De nada habían servido los intentos desesperados del Presidente y su secretario de Gobernación por “convencer” a los priistas, las enormes presiones a los legisladores del tricolor y hasta los intentos de compra y sobornos de votos para que no tumbaran una de las propuestas esenciales y prioritarias del mandatario y su autonombrada 4T.

Empezó entonces una campaña de acoso y amenazas para el líder priista y hasta para su familia. Mensajes con amenazas de muerte a su esposa, a través de números desconocidos en su teléfono y una batería de audios, producto de espionaje telefónico ilegal, que comparte y difunde cada semana la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, convertida por órdenes del centro en la golpeadora y ariete contra el exgobernador de su estado y actual diputado priista. Al mismo tiempo, se reactivaron expedientes e investigaciones por denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía General del Estado de Campeche, por delitos relacionados con “enriquecimiento ilícito”, “peculado” y otros tipos legales que están buscando integrar las dos instancias judiciales.

Desde adentro de la 4T se afirma que “Alito hizo compromisos con el gobierno de la 4T que no cumplió; ofreció aprobar la Reforma Eléctrica y al final le dio la espalda al Presidente”. Hay incluso quien afirma desde el oficialismo, que el mote de “traidores a la Patria” fue por él y su “traición e incumplimiento”. Pero del otro lado, éste asegura que “nunca hice compromiso alguno ni ofrecí ningún voto de los priistas a favor de la Reforma Eléctrica”.

El gobierno de López Obrador no dudará en perseguir y, si puede y encuentra algo, hasta encarcelar a un dirigente de la oposición. Porque le urge desmantelar una Alianzacomo Va Por México, que ya demostró que Morena no es invencible, ni ahora, ni en el 2024… Los dados mandan Escalera Doble. Buen cierre de semana.