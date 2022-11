Uno de los exponentes dijo que las reformas al INE buscan darle control a AMLO, pero reprochó que “el control lo debe tener la ciudadanía”

Guanajuato.- Representantes de agrupaciones como la Asociación Nacional Cívica Femenina, Océano Ciudadano y la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos (CMDH), en rueda de prensa, expresaron su postura respecto al problema y retroceso que generaría la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues indicaron que afectar a un órgano como el INE significaría que el poder electoral se concentraría no en el Poder Ejecutivo, sino en una sola persona: el presidente, lo que podría derivar en una “dictadura”, según expusieron.

René Bolio Hollarán, presidente de la CMDH, señaló que a lo largo de la historia del INE (antes IFE) se han hecho varias reformas pero siempre encaminadas a buscar que tenga mayor autonomía, libertad, más presupuesto, más capacidades y ciudadanizarlo más. Pero nunca, dijo, las reformas habían sido en detrimento de la democracia, como ahora.

“No estamos en contra de que se reforme al INE. Cualquier cosa que lo lleve a que sea más autónomo, más eficiente, más útil a la sociedad vamos a estar de acuerdo todos los ciudadanos y esperemos que los partidos también. Estas reformas que pudieran hacer, sabemos que hay más 400 iniciativas de reforma al INE, pues deben ir todas en el sentido de darle autónoma, no en el sentido contrario”, explicó.

“AMLO busca más control”

Además explicó que varias de las iniciativas que se están cabildeando actualmente en las legislaturas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, arrojan un sentido: control por parte de Andrés Manuel López Obrador. Resaltó que eso no se debe permitir pues apuntó que “el control lo debe tener la ciudadanía”.

“Lo que no queremos, y para eso convocamos a la ciudadanía a que salga a votar en su ciudad, en la Ciudad de México, a que salgan a que se opongan a esta reforma de control. Ya nos quitó la Comisión de los Derechos Humanos. (…) Esta concentración de poder es la que lleva, y lo digo claramente, a una dictadura. (…) Los derechos humanos a votar y ser votado hoy están en riesgo porque esta iniciativa que hoy busca controlar al INE va a reestructurar los derechos de los ciudadanos y va a aumentar el poder que tiene el Ejecutivo”, afirmó.

Llaman a la oposición a actuar contra la reforma

Bolio también comentó que el mensaje no sólo va para AMLO y los partidos con los que ha formado alianza la 4T. Dijo que el mensaje es para todos los partidos que se dicen de oposición, como el PAN, PRI, PRD. De ellos dijo se les dio un voto en el 2021 para que cuidaran la democracia y no lo están haciendo.

“Se están vendiendo, se están corrompiendo. Señores de oposición: los ciudadanos les decimos no se sumen a la traición de López Obrador a México y no se sumen a estas reformas que le dan el control del INE”, mencionó.

Mujeres se posicionan contra la reforma

En la rueda de prensa estuvo presente Xóchitl Córdova, presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina. Ella dijo que desde hace 47 años la agrupación ha promovido, vigilado y exigido que los procesos electorales se desarrollen en legalidad, certeza y transparencia.

“Como voz de las mujeres, decimos que no estamos dispuestas a dar un paso atrás en los avances de los espacios electorales y de política que se nos han abierto. No estamos dispuestas a retroceder, ni con este Gobierno ni con ningún otro que tenga intenciones de acabar con la democracia en México. (…) No podemos permitir que sea el gobierno quien controle la institución que garantiza la libertad ciudadana y evita el control político. Queremos ciudadanos libres, plurales, que expresemos nuestra decisión en las urnas y sobre el rumbo de nuestro país. No queremos elecciones a modo”, acusó.

También estuvo presente Mónica Montiel, de Océano Ciudadano, institución de observadores electorales. Él expresó que “queremos manifestarnos con el apoyo necesario para que esta institución preserve la calidad que ha demostrado en las últimas elecciones de los último 25 años. (…) Como ciudadanos los invitamos a unirse por una defensa, no sólo por un instituto, sino por la democracia que esta en riesgo inminente sobre reformas que son de dudoso avance y comprobado retroceso”.

Llaman a la marcha en defensa del INE este domingo

Las asociaciones y sus líderes llamaron a la población en general a sumarse el próximo domingo a la marcha pacífica “Movilización Nacional en Defensa del INE”.

La marcha será el 13 de noviembre a las 10:30 a.m. en León, Guanajuato. El contingente saldrá desde el Arco de la Calzada con destino a la Plaza Principal frente de la Presidencia Municipal. Ahí habrá un módulo de recabación de firmas para impulsar una reforma en materia electoral propuesta por el Frente Cívico Nacional.

