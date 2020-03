Reflexión ciudadana

La función económica del Estado

“Cuando surgen nuevos problemas que desbordan la capacidad de los hombres y de las mujeres para hacerles frente individualmente, se convierte en obligación del Estado encontrar nuevas soluciones”. Franklin D. Roosevelt

Los efectos y limitaciones del sistema de mercado proporcionan un importante papel al Estado en la economía. A Franklin D. Roosevelt le tocó lidiar con tiempos difíciles de capotear, atravesó la crisis de 1929 y movilizó la economía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es una cuestión política o de credo, no es una ruptura entre un bando y el otro. Roosevelt pertenecía al Partido Demócrata, Lincoln al Republicano y sostenía que: “un objetivo legítimo del gobierno es hacer por el pueblo lo que es necesario hacer, lo que los ciudadanos no pueden hacer en absoluto o hacerlo bien a través del esfuerzo individual”, convergencias a pesar de sus convicciones.

Antes de la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, la mayoría de los economistas cercanos a la teoría de Adam Smith no consideraba que el desempleo fuese un problema central de la economía. Desde luego, los disidentes afiliados a la teoría de Karl Marx creían lo contrario, es decir, que las crisis económicas se harían cada vez más severas, con más trabajadores quedándose sin empleo. La crisis de 1929 rompió en mil pedazos esta dicotomía. El desempleo no era necesariamente dócil a la mano invisible y las fuerzas de oferta y demanda no llevaban a un rápido retorno del nivel de empleo. Las economías pueden aguantar largos periodos sin que toda la gente que quiere y puede trabajar, encuentre donde hacerlo.

Fue entonces cuando el economista británico John Maynard Keynes puso el dedo en la llaga y con su ‘Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero’ proporcionó muchos de los sustentos de la economía moderna y, en estos momentos de emergencia, los líderes del mundo buscan refugio en las teorías keynesianas para dar respuestas que ayuden a navegar la crisis y a reactivar la actividad económica, después del freno impuesto por el Covid-19.

Keynes argumentó que, si una economía está padeciendo –se está desacelerando-, el remedio más directo es el gasto público. Para poner a girar la rueda de la economía en la que los actores son los empresarios y los particulares que intercambian bienes y servicios, el que debe aceitar esa actividad es el Estado, ya que la función de consumo muestra la relación entre la renta disponible y los gastos de consumo. El flujo circular es un mecanismo sencillo: la gente consume con sus ingresos y a su vez, los ingresos los reciben las empresas para generar bienes y servicios de consumo que paga la gente. Si el flujo se detiene, la función del Estado es intervenir por medio de gasto público para echarlo a andar. Esa es su manera de intervenir. No hay de otra, ese es su papel. Por supuesto, ha de ejercerlo con prudencia.

La teoría keynesiana sostiene que un incremento en el gasto público da lugar a un incremento en el producto nacional; cuando la demanda agregada es baja y la tasa de desempleo es elevada, la política fiscal debe ser expansiva, es decir, el sector público debe incrementar el gasto y/o reducir los tipos impositivos, aunque estas medidas tienden a incrementar el déficit público. Pero, para Keynes, en tiempos recesivos, el presupuesto público tiende automáticamente a posiciones deficitarias.

Si la intervención pública se basa en las profundas necesidades que sus gobernados no pueden resolver, es responsabilidad de los actores del gobierno proporcionar lo que el mercado no puede hacer. También debe atender las externalidades, es decir, los efectos colaterales –buenos y malos- de la sociedad de consumo. En México, los gobiernos estatales están apuntando a esta dirección con más velocidad que las autoridades federales.

Las crisis deben afrontarse con los recursos disponibles en su momento. En un sentido básico, el Estado debe ejercer su función con responsabilidad para resolver sin heredarle a las futuras obligaciones problemas un shock económico. Tenemos que ser prudentes. Aprender. Al final de la Segunda Guerra Mundial se predijo una recesión de posguerra, pero el sector público proporcionó estímulos con ejercicio de gasto. Aquí y ahora, el Estado debe ejercer su función.