Reflexión ciudadana

“Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo como ha sucedido cuando se han llevado a cabo, revoluciones”. Andrés Manuel López Obrador

El presidente y su maroma en turno para enfrentar el video filtrado de respuesta a la otra filtración del expediente de las declaraciones de Emilio Lozoya contra varios políticos.

Lo escribió claramente en su cuenta de Twitter, el doctor Alejandro Macías hace unos días. Hemos entendido cada día mejor el comportamiento del virus pero lo que seguimos sin entender es el comportamiento de la gente.

Y la frase viene a colación tras la decisión polémica del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que, sin cambiar el color de semáforo anunció el pasado viernes una mayor apertura de actividades que permitirá la celebración de eventos sociales con restricciones en la capacidad.

El secretario de Salud, Daniel Díaz, quien por naturaleza debe ser el más difícil de convencer de la reapertura de más actividades, tuvo que apechugar y además es él quien encabeza las sesiones con la prensa para dar las noticias.

En el tema de las fiestas y eventos, el gobierno estatal tuvo que ceder a las presiones y peticiones de los llamados “banqueteros” (empresario que se dedican a la comercialización de banquetes de fiestas). Desde luego que tuvo que ver aquella fiesta que organizó el gobierno estatal en San Gabriel de Barrera para los integrantes de la Alianza Federalista, el gran tropezón del gobierno dieguista en la pandemia.

Se estiró la liga y es sintomático que esta reapertura es sin el famoso semáforo. La explicación técnica la dio el secretario Daniel Díaz: que no se trata de una disminución deliberada y que contribuyen varios factores entre ellos la disminución de la demanda de tomas de muestras de parte de los ciudadanos aunque la secretaría mantiene su búsqueda intencionada de casos.

Dice que se mantiene un promedio de 6 mil pruebas mensuales y que tres de cada cuatro las realiza el Estado y el resto las instituciones federales que cada vez hacen menos.

Refiere que el porcentaje de positividad (cuántas pruebas salen positivas con respecto a las que se realizan) en el estado es superior al 40% que es el factor que se debe tomar en cuenta más que el número de pruebas.

Es decir que aunque se hicieran más pruebas, ese porcentaje se mantendría y que otra cosa sería si la positividad fuera de 80 o 90%. Recuerda que según estudios internacionales se calcula que debe haber el triple de casos de los que se reportan pero que esta cifra no oficial es en su mayoría de casos leves.

Y en efecto, las cifras adicionales parecen dar la razón a la hipótesis de que en Guanajuato ya pasó lo peor en esta primera oleada. Los porcentajes de hospitalización general y de ocupación de camas con ventiladores están por debajo del 40 y el 20%.

En otras palabras y a partir del planteamiento del doctor Macías, el gobierno de Guanajuato parece estar realizando una adecuada gestión de la pandemia hasta el momento, el problema y la prueba es que las medidas de reapertura de negocios están sujetas justamente al comportamiento de la sociedad, incluidos los dueños de los negocios y la forma en que decidan acatarlas.

Que no suceda a la mexicana y que la regla diga 25% de apertura y en realidad sea del 50 o que el semáforo epidemiológico diga naranja y en la realidad sea verde.

Al final de cuentas, es probable que pocos ciudadanos estén realmente conscientes de lo que representa cada color del mismo y simplemente se guíen por la disponibilidad de lugares abiertos, su deseo de salir y las restricciones que hayan dispuesto para sus propias actividades.

En otras palabras a partir de ahora, con escuelas a distancia, algunas particulares con modelo híbrido, más restaurantes abiertos, gimnasios hasta cierto límite, más actividades deportivas, tendremos en un par de semanas el impacto de esta mayor movilidad y podremos decir con mayor certeza si empezamos a ver la luz al final del túnel de la primera oleada.

¿Hasta dónde llegará la rebelión de gobernadores que integran la Alianza Federalista en donde se incluye el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo?

Algunas posturas esgrimidas por mandatarios como Javier Corral de Chihuahua o Enrique Alfaro de Jalisco parecieran vaticinar una ruptura de 10 mandatarios que representan un tercio de los 32 que hay en el país.

Los reclamos por la inconformidad en el reparto de recursos se mantienen y no hay respuesta. Hay quienes hablan del abandono de los gobernadores de esta confederación como una salida aunque la radicalización también representa optar por un punto de no retorno. No es una decisión fácil. Romper con la 4T no es nada

ALEJANDRA GUTIÉRREZ: AQUÉL DESTAPE Y LA NUEVA POSIBILIDAD

Hace tres años, también justo a menos de un año de la elección de 2018, Alejandra Gutiérrez Campos se ilusionaba con la posibilidad de ser candidata a la alcaldía, como lo está ahora aunque en aquellos momentos lo hacía de manera menos discreta o al menos, sus promotores.

“Hemos comentado varios panistas que en caso de que por cuota de género sea mujer en León, la mayoría vamos a ir con ‘Ale’ Gutiérrez, porque tiene toda la preparación, es honesta y además hace un contraste perfecto con la mujer que ya gobernó León (Bárbara Botello). Estoy seguro que si es cuota de género, por supuesto que será ‘Ale’ ”.

Las palabras eran de Daniel Campos Lango, entonces diputado local y quien inexplicablemente desapareció de la escena panista a partir del arribo de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a la gubernatura cuando fue uno de sus leales antes de que fuese un serio aspirante.

La reunión a la que acudieron unas 600 personas en un salón de fiestas, parecía sellar la alianza entre Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Alejandra Gutiérrez. Campos estaba identificado como uno de los hombres de confianza de Diego Sinhue.

En ese momento, todavía no había una total convicción de que Héctor López Santillana fuese a repetir como candidato y Ricardo Sheffield que aún seguía en el PAN, simple y sencillamente no era opción para el oficialismo.

Gutiérrez Campos había llegado a la candidatura a diputada federal como parte del grupo de Ricardo Sheffield pero se convirtió a tiempo al oficialismo. Hace tres años, el PAN no vio como opción lanzar a una mujer a la alcaldía, hoy, la posibilidad aparece nuevamente en el horizonte.

En principio, hoy las posibilidades de Gutiérrez Campos son más amplias. El alcalde en funciones no se puede reelegir y hoy le llena el ojo al gran elector que es el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Hay otros que quieren, como Juan Carlos Muñoz Márquez pero no convence su perfil para gobernar León la cúpula azul y otros que suenan como Luis Ernesto Ayala Torres quien buscaría su tercer aire. Pero tampoco le alcanza para tanto.

Hoy, la presidenta de la comisión de Hacienda parte como favorita en esta carrera que solo tiene un juez: el dedo del gobernador.

LA CORRUPCIÓN Y LA GUERRA DE VIDEOESCÁNDALOS

Justo cuando llegamos al escenario más catastrófico que previó el mismo zar contra la pandemia Hugo López Gatell, aparece en nuestro país un capítulo más de los videoescándalos o mejor dicho de la mediatización de la justicia en nuestro país.

Esa faceta de nuestros políticos que ante las dudas de nuestro sistema de impartición de justicia y sus prisas para golpear a sus adversarios, promueven el linchamiento público y el cumplimiento de su agenda porque son poco pacientes o porque saben que jamás verán a sus enemigos tras las rejas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador toma al vuelo la filtración del expediente de las declaraciones de Emilio Lozoya para presentarla en una de sus mañaneras y clavar su aguijón preferido: los señalamientos de le corrupción endémica en nuestro sistema político. Un dardo envenenado contra el malévolo PRIAN.

Lozoya repartiendo culpas por todos lados. Moches y presuntos actos de corrupción de expresidentes, exsenadores que ahora son gobernadores y excandidatos presidenciales. Todo un manjar para el eje del discurso presidencial.

Y quizá se lo imaginaba o lo tenía previsto pero no es lo mismo vivirlo en carne propia. La respuesta fue seca e implacable. Un video en el que aparece su hermano Pío López Obrador recibiendo una bolsa con dinero en efectivo en 2015.

El presidente no lo niega pero justifica con ese discurso purificador de “no somos iguales” como si las cantidades involucradas representarán el nivel de corrupción de cada facción en el país.

Y otra vez la polarización presente como si esto fuese un duelo de malos contra buenos. Como si todos no estuviesen cortados con la misma tijera. Un adelanto de lo que será el lodazal electoral o acaso ya estamos viviendo la primera etapa.

Al final, este espectáculo no contribuirá para aumentar el prestigio de nuestra política porque se trata de linchar y de hacer juicios sumarios. Un presidente que quiere cumplir su agenda para poner en el banquillo a los corruptos y desde luego tener una rentabilidad electoral.

Y una oposición que ya demostró que tiene con qué para sacudir a la 4T y ponerla en contradicción.

Y esto que es una vieja herida en nuestra política que no sana. Mientras tanto, la pandemia no se ha domado y mientras los muertos y contagiados se acumulan, los efectos económicos se resienten.

El gobierno y la oposición inician la guerra electorera. Porque la intención no es procurar ni impartir justicia sino ganar la guerra para demostrar que el de enfrente es más corrupto.