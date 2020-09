Reflexión ciudadana

Derrumbó la gran ciudad poniendo de pie al país

El 19 de septiembre de 1985 la Ciudad de México experimenta un terremoto de consideración que causa un gran número de muertos (las cifras de las autoridades jamás se establecen con seriedad, los damnificados acercan el número a veinte mil fallecidos) … El miedo, el terror por lo acontecido a los seres queridos y las propiedades, la pérdida de familias y amigos, los rumores, la desinformación y los sentimientos de impotencia, todo –al parecer de manera súbita– da paso a la mentalidad que hace creíble (compartible) una idea hasta ese momento distante o desconocida: la sociedad civil, que encabeza, convoca, distribuye la solidaridad”. (Carlos Monsiváis, cronista de la Ciudad de México).

No extrañe a los guanajuatenses que lo sucedido en 1985 en la ciudad capital se “reflejó en su entidad”, de tres a cuatro años más tarde. A la “Caída del Sistema Electoral “, con Manuel Bartlett Díaz- ahora flamante director de la CFE de la 4T- en las presidenciales que “ganó” Carlos Salinas, suscitó “El Ramonazo” en la elección local, por la gubernatura de Guanajuato que reasentó la famosa “concertacesión” PRI-PAN. Emergiendo como la espuma ese predominio albiazul en los comicios.

Hace treinta y cinco años del terremoto de 8.1, en la escala de Ritcher, que sacudió a la Ciudad de México y provocó grandes efectos en el territorio nacional. A pesar de la complejidad de la ciudad capital y zona metropolitana jamás se recapacitó ni se supuso un movimiento telúrico de esa magnitud, ni su devastador resultado, pero tampoco la capacidad de una sociedad civil que “se reinventó” a fin de afrontarlo.

Ante la ausencia de respuesta de las autoridades: Federación, Miguel de la Madrid; y de la ciudad, Ramón Aguirre Velázquez, los voluntarios se fletaron para iniciar la búsqueda de personas entre los escombros que se amontonaron, cuando se señaló que la capital en muchas zonas quedó “casi borrada”, Tlatelolco, Multifamiliar Juárez en la Roma, Centro Médico, Hotel Regis, Secretaría del Trabajo, Torre de Televisa entre muchos. Condiciones que permitieron concebir una idea objetiva: el temblor derrumbó la ciudad poniendo de pie a su sociedad.

Sobrevino entonces la “unidad nacional” y solidaridad de las entidades federativas; nadie regateó nada. Mientras, el Estado mexicano “evaluaba” la mayoría de edad de sus representados, con el paternalismo de color subido, mandando voluntarios a sus casas y tratando de retornar a los enviados de provincia; conocimos entonces de manera especial lo que significaba la “desobediencia civil”, pues en una semana totalizaron más de 150 mil brigadistas. En las labores de rescate y la socialización de las actividades y el trabajo social, se generó en la sociedad la conciencia social que se reflejó en múltiples acciones, y posteriormente en la práctica política.

No extrañe a los guanajuatenses que lo sucedido en 1985 en la ciudad capital se “reflejó en su entidad”, de tres a cuatro años más tarde. A la “Caída del Sistema Electoral “, con Manuel Bartlett Díaz- ahora flamante director de la CFE de la 4T- en las presidenciales que “ganó” Carlos Salinas, suscitó “El Ramonazo” en la elección local, por la gubernatura de Guanajuato que reasentó la famosa “concertacesión” PRI-PAN. Emergiendo como la espuma ese predominio albiazul en los comicios.

Curioso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó al gobierno estatal al funcionario más criticado en la historia de la hoy CDMX, Ramón Aguirre Velázquez, que Vicente Fox Quezada del PAN, recibió de mil amores, aunque el personaje que le gustaba a Salina de Gortari necesitó de “vejiga” para cruzar el ancho mar. Se necesitó de Porfirio Muñoz Ledo, a quien le arreglaron los papeles para poder participar, se apeló para complementar el cuadro, al histórico “derecho de sangrita”. Del famoso político, Muñoz Ledo, sus orígenes guanajuatenses.

A Vicente Fox desde Los Pinos no sólo le anularon la elección local y evitaron que tomara protesta al cargo a Aguirre Velázquez, además en el proceso electoral extraordinario de 1995, le mandaron un candidato igual de “quemado” en la Ciudad de México, Ignacio Vázquez Torres, que perdió, con el PRI conservando su posición en el Congreso Local. Los efectos del 85 en los estados es el pendiente para los productores de historia pero su efecto en territorio guanajuatense no se puede evitar.

Protección Civil alma del brigadista

Las carencias de experiencia, organización y herramientas durante las horas, días, semanas, meses aciagos por los temblores del 19 y 20 de septiembre, no impidió la integración de cuerpos de rescate y grupos que conformaron un ejército de voluntarios que resultó el alma de Protección Civil, que en la actualidad se ve limitada ante la falta de conciencia de los gobiernos de los tres órdenes.

La experiencia ganada en 35 años debiera aplicarse en la Pandemia. Protección Civil pudo ocuparse en el confinamiento como una instancia independiente de gobierno; dejar el papel policiaco que le impusieron las autoridades para organizar el esfuerzo comunitario y de paso llamar voluntarios.

Los otros terremotos que nos marcaron en 2017, curioso, se esperaban porque la conseja popular, incluso los técnicos, estaban al pendiente ya que la memoria del 85 los había atrapado. Lo aprendido sirvió, aunque no fue suficiente, porque la autoridad nuevamente se quedó pasmada y olvidó el fortalecimiento de su Protección Civil, Bomberos y la revisión de las edificaciones, y también de la aplicación estricta de las normas.

El 19 de septiembre de hace tres años un temblor de 7.1 emplazó a la gente nuevamente, a las 13:14 horas el aviso impropio; la naturaleza, no había “sido domada” de parte del hombre, otra vez más muertos y los “colapsos”- acuñada por la autoridad para justificar errores en las construcciones-. Si en el terremoto de hace 35 años, se habló de más de 13 mil hasta 20 mil decesos, para el 2017, la media es de 400 muertos

El tema muy especial, prueba de que la autoridad todavía no aprende la lección, se experimentó con el temblor más bárbaro, de 8.2 grados, que cimbró con efectos catastróficos el Istmo de Tehuantepec en donde más de 100 personas perdieron la vida. Los problemas creados por los temblores de hace tres años, en la ciudad de México y del 7 de septiembre en el estado de Oaxaca, están pendientes de resoluciones.

Topografía.

Altimetría. Marko, otra tras otra. Refieren albiazules que estuvieron en la reunión con su dirigente nacional, el michoacano Cortés Mendoza; que la línea del CEN sobre la alianza con el PRD, para las elecciones 2020-2021, no sólo es descabellada sino hasta especie de suicidio. El quid, resulta que Marko, les comentó que las candidaturas a diputados federales en 15 distritos del estado, será por designación y habrá para los solaztequistas.

La reacción del panismo fue el ¡¿cómo?!… si no sólo no tienen para pagar la deferencia, pues en el estado no pintan, a propósito de pintarlo todo de azul. Le dijeron a Cortés que las tres que les entregaron al PRD en 2018, diputaciones federales que se ganaron con los esfuerzos de los panistas, ya en la Cámara Federal de San Lázaro, los perredistas con curul, simplemente se entregaron a Morena; ahora resulta que son tres opositores al PAN.