Reflexión ciudadana

Buscando el talón de Aquiles

Según los griegos, Aquiles, quien fue el principal héroe de la Guerra de Troya y el más fuerte, rápido y bello guerrero de la Iliada de Homero era invencible. El hijo de Peleo, rey de los Mirmidones y de Tetis, una ninfa marina era un semidios. El mito cuenta que cuando nació, su madre lo sostuvo del talón y lo sumergió en las aguas de la laguna Estigia para volverlo inmortal, pero su talón jamás tocó las aguas, por lo que era tan vulnerable como el de cualquier otro mortal. Todos lo veían como el imbatible. Sin embargo, en el talón era tan débil como cualquier otro humano y ya sabemos que la cadena más poderosa se revienta por el eslabón más delgado. Con esto quiero decir que Aquiles era considerado invencible, pero no inmortal. El Covid-19 es como una especie maligna que el siglo XXI hizo de Aquiles: parece que no lograremos vencerlo y guardamos la esperanza de descifrar como acabar con él.

Los científicos se mesan los cabellos frente a este extraño parásito. Se conocen algunos elementos, pero estamos lejos de entender todas las razones por las que el nuevo coronavirus se propaga tan fácilmente. Gregory Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo sostiene: “Hemos llenado muchos espacios en blanco, hemos logrado descifrar ciertas interrogantes, pero tenemos mucho más por hacer”. Hay varios factores, incluyendo uno que el distingue SAR-CoV-2 —virus que se asemeja mucho—, Síndrome Respiratorio Agudo (SARS) que ataca el sistema respiratorio inferior, cuyo trabajo es extraer el aire del sistema respiratorio superior. El nuevo virus, sin embargo, ataca el sistema respiratorio superior, la vía que permite que el aire entre y salga de los pulmones mientras respiramos. Las vías respiratorias superiores también son el sistema involucrado cuando tosemos. Por eso es tan contagioso.

Antes de luchar contra un contrincante, lo mejor es estudiarlo para encontrar sus puntos débiles. Siempre queremos apuntar al talón de Aquiles y ahora la ciencia se esfuerza en encontrar las vulnerabilidades del virus. En eso andan quienes buscan los caminos para llegar a una posible vacuna. Aunque los líderes de salud pública compararon el nuevo coronavirus con la gripe estacional desde el principio, los coronavirus tienen una característica especial que los separa de otros virus como la gripe. Tienen su propio sistema de corrección que ayuda a limitar los errores en su código genético que genera sus mutaciones. Aprende rápido y se defiende para sobrevivir.

Este destructor destacado es un alumno muy brillante, aprende a arrasar con elementos sanos a nivel micro y macro celular. Tiene un proceso de aprendizaje muy rápido y parece que los humanos no tenemos mecanismos de respuesta tan veloces. El virus es un hambriento voraz, es un guerrero incansable que parece venir preparado para librar cuantas batallas sean necesarias. Aprende pronto y se transforma para ser más eficiente en sus ataques. Sin embargo, igual que Aquiles, debe tener un punto débil, debe haber un eslabón que se pueda vulnerar y a eso se están dedicando los científicos del mundo. El poderoso Aquiles, aparentemente invencible, finalmente fue derrotado por el príncipe troyano Paris, quien le disparó una flecha envenenada al talón izquierdo y lo mató. Hoy nuestros científicos son los nuevos arqueros que buscan esa flecha que le atine al punto vulnerable del enemigo.

Pero, mientras la ciencia dilucida una respuesta el mundo sigue girando y la Humanidad se cansa del letargo al que nos ha sometido este enemigo invisible que parece estar en todos lados, en cada momento y en cada lugar. En casi todas las partes del mundo ya queremos regresar a la normalidad, cualquier cosa que esto sea. Ya no queremos estar confinados en nuestras casas y seguimos la llamada de la naturaleza que nos recuerda que somos animales sociales.

Hoy, el mundo ya puede contar historias de éxito en la batalla contra el virus. Muchos se han infectado y ya recuperaron la salud. Nos gustaría que hubiera más, nos gustaría que nos pudieran prometer que estaremos a salvo, que el Covid-19 ya no nos hará daño que ya encontramos el talón de Aquiles y que ganamos la batalla. Todavía, no. El virus sigue su paso como un ser invencible, no nos desesperemos: no es inmortal.