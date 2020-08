Reflexión ciudadana

La desintegración de la fanfarronería

La capacidad de la fanfarronería nos sorprendió a muchos. Siempre supimos que esos que iban por la vida alardeando, ganaban ciertas posiciones pero no ganaban las competencias. Eso nos enseñaron desde chiquitos en la escuela y ahí estaba la sabiduría de la Antigua Grecia para aleccionarnos con fábulas que esa presunción chusca y esa altivez afable no llegaba muy lejos.

Esopo nos cuenta la anécdota de un atleta, que era famoso por su debilidad de carácter, su falta de compromiso y por sus fallas en la perseverancia. También, era buen orador, aunque algo mentiroso. El hombre partió un día para tierras lejanas y como hacen muchos, volvió después de algún tiempo. A su regreso, anunció que había hecho proezas magníficas en otros lares; contaba con especial esmero haber hecho en Rodas un salto que nunca ninguno de los atletas laureados en los juegos olímpicos había sido capaz de realizar. Muchos le aplaudieron. Uno en la audiencia tomó la palabra y dijo: Oye, amigo: si eso es cierto, no necesitamos testigos; esto es Rodas, da el salto y demuéstralo. No pudo.

Así pasa con los fanfarrones, sus palabras se desintegran cuando tienen que probar con hechos lo que dicen. En los últimos tiempos, la demagogia rindió frutos y vimos que la épica y la jactancia se abrieron paso dejando de lado la lógica, la prudencia y el sustento de los hechos. Vimos que la realidad llevó a adaptar un estilo seductor que muchos lo encontraron parecido al buen gobierno. No tenemos la exclusividad, pasó en muchos lugares del planeta. Al final, frente al populismo rampante viene llegando un cierto pragmatismo que empieza a resonar. Cada vez más, nos damos cuenta de los terribles trastornos que se han causado en el mundo por creerle a gente que abrió la boca para prometer lo que no se podrá cumplir y para hacer creer lo que no es.

El problema fue que estos fanfarrones supieron darle a la exacta combinación entre verdades que se querían escuchar y las mentiras que se quisieron aceptar. Se azuzó a la gente con discursos anticorrupción y se inflamó la esperanza prometiendo dádivas y revanchas que no se van a cumplir. Divide y vencerás, dijeron y vencieron. Es que estos personajes son como elementos de la industria del entretenimiento. En la primera temporada, causaron furor pero al inaugurarse la segunda, ya perdieron lustre. No pudieron sostenerse porque construyeron su liderazgo sobre terrenos arenosos.

El primer ejemplo, el más popular y evidente es del de Donald Trump que va en picada en las encuestas de popularidad. No es el único. Pienso en Carles Puigdemont cuya mirada felizmente subjetiva, que alterna la trascendencia histórica, la documentación de ambiente y los chismes logró interesar a muchos en el mundo con estas ínfulas independentistas para Cataluña. El ejemplo nos descubre las debilidades y frivolidades del proceso que llevó a los habitantes de Barcelona a vivir momentos de agresividad extrema sin que hubiera habido un cómo y un para qué del movimiento. Todo fue agitar los corazones y desestabilizar una región que perdió oportunidades y no ganó nada. Estos discursos prometen progresos y lo que traen son puros frenos económicos.

Lo que sucede con los fanfarrones es lo mismo que lo que pasa con las claras de huevo que llegan a punto de turrón. Se aprovecha la agitación para hacer ver que hay mucha consistencia y cuando te fijas bien, lo único que ves es aire. Levantan con facilidad, sí. Pero, adquieren un tono opaco. Sin embargo, hay quienes se dejan atrapar por ese dulzor que fascina. El problema llega cuando la amargura de su inoperancia alcanza a aquellos que los llevaron a una posición de poder.

La etimología ayuda a entender. Si la palabra fanfarrón proviene del árabe hispánico farfál o farfár, y a su vez derivada del árabe clásico farfara, que significa romper, desgarrar: ya entendemos las razones de la desintegración de la fanfarronería. Siguiendo el símil del mundo del espectáculo —que es la arena en la que se mueven como terreno propio—, la primera temporada está llegando a su fin y en la segunda temporada no se ve como conservaran el entusiasmo que causaron. La fanfarronería tiene caducidad y se desintegra frente a la verdad.