Reflexión ciudadana

“A nombre de la ciudadanía celayense este Ayuntamiento hace el más firme de los llamados al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a intensificar la presencia de las fuerzas de seguridad pública de cada uno de los dos niveles de Gobierno Federal y estatal de manera efectiva y permanente”. Elvira Paniagua

La desesperación de una alcaldesa que no ve la suya y mucho menos los celayenses

La realidad es terca e implacable. Hay dichos y hay hechos. Los gobiernos federal y estatal insisten en que los bloqueos de un grupo del crimen organizado en Guanajuato son actos propagandísticos y el local de manera enfática insiste en que el grupo que opera en Guanajuato está debilitado y desarticulado en un 80%.

Pero la semana que ha padecido Celaya y muchos celayenses ha sido una de las más agitadas y llenas de zozobra de los últimos años. El martes fueron los narcobloqueos y el viernes por la noche, el asesinato de 2 colaboradores cercanos del secretario de Seguridad Miguel Angel Simental.

Puede ser que haya habido otras semanas más violentas, con más homicidios dolosos pues. Pero la que termina se va marcada por el clamor de una alcaldesa, Elvira Paniagua que lo mismo pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Y seguramente, no es que ambos hayan abandonado a su suerte a este municipio que ha sido la principal caja de resonancia de la violencia que opera el Cartel de Santa Rosa de Lima. Se trata de un llamado de auxilio que refleja la desesperación porque lo que la presencia policiaca, las estrategias, el despliegue de fuerzas federales, aunque abundante, no ha sido suficiente.

No es que Elvira Paniagua esté molesta con las autoridades estatales y federales. Se encuentra insatisfecha aunque sabe que no puede repartir culpas porque una buena parte de la responsabilidad es suya.

El viernes pasado, un día después del ataque a los mandos policiacos, estaba programada una reunión de seguridad con funcionarios estatales convocada por líderes empresariales del Municipio. Se trataba de una reunión ordinaria ya pactada con anterioridad. La reunión no se llevó a cabo. La cancelaron lo cual no gustó mucho a autoridades celayenses.

Pero sin duda, el golpe que más debió doler al gobierno estatal es el aviso de la embajada de Estados Unidos en México a su personal para aplicar restricciones de viaje y no viajen a la zona sur del estado ni sobre la carretera 45, incluidos los municipios de Celaya, Salamanca e Irapuato.

Esto último era una de las alusiones más recurrentes del gobernador Diego Sinhue en sus discursos. Que pese a los niveles de violencia en el estado, no se había emitido ninguna alerta de parte de la embajada de Estados Unidos en México.

Ahí están los dichos y los hechos. Celaya se consolida como el foco rojo más preocupante en el área de influencia de ese grupo del crimen organizado. No hay duda que el gobierno federal y el estatal actúan y lo hacen de manera coordinada. Que ponen todo su empeño y que las autoridades no se arrodillan en el estado ante el crimen organizado. Eso es plausible.

El gran problema es que los esfuerzos no alcanzan. Y los argumentos de que ese grupo criminal está sumamente debilitado y da patadas de ahogado, palidece frente a la realidad.

Lo dicho, se le tiene que dar el golpe final porque desde su casi aniquilamiento, sigue dando golpes letales, que causan zozobra y dejan dudas fundadas de la cacareada debilidad.

El problema ya se destrabó pero llama la atención el diferendo que se generó entre los liderazgos empresariales de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y San Miguel de Allende por la distribución de la recaudación 0.3% de aumento al impuesto a la nómina.

El ultimátum que puso el gobernador Diego Sinhue el pasado viernes en el sentido de que si no se ponían de acuerdo los integrantes empresariales del Fideicomiso de Seguridad de Guanajuato, se lo llevaría para financiar otras obras públicas pone en evidencia que entre las agrupaciones de la sociedad civil también hay egos y discrepancias insulsas como los que distinguen a los políticos.

Y es que no fue un año el que tardaron para ponerse de acuerdo pero si al menos entre 6 u 8 meses para pactar la forma en la que se iban a aplicar los 400 millones que se han recaudado hasta el momento de ese incremento al impuesto comprometido por el jefe del ejecutivo estatal.

Y en la historia tras bambalinas de este tema, subsisten los viejos pleitos regionales entre empresarios. El gobernador por ejemplo, dejó claro el viernes pasado que los empresarios leoneses no habían sido los del problema.

Lo que se sabe es que la principal discordia se dio a partir de desacuerdos de los representantes de Irapuato que querían imponer sus criterios en la mesa y eso retrasó la posibilidad de acuerdos.

En diciembre pasado, parecían haberse superado esas diferencias en una reunión celebrada a principios de mes. No fue así y pasaron los 2 primeros meses del año mientras los recursos seguían guardados en los bancos, esperando la luz verde de los empresarios.

Finalmente llegó el acuerdo. Hay que decir que según se sabe, también hubo cierta actitud de agandalle de algunos originarios de León que luego se empeñan en exacerbar esas percepciones de que son los “chilangos” del bajío.

Por fin, se pusieron de acuerdo y evitaron algo que hubiese resultado no solo vergonzoso sino ridículo. Los líderes empresariales que piden a los políticos no polarizar y acuerdos en bien del país, de la greña por el reparto de dinero público.

Cachetada con guante blanco la que dio la diputada panista Libia Denisse García Muñoz Ledo en Twitter, jugando en Twitter con los pronunciamientos de 3 legisladoras morenistas a propósito de la alerta de género en los estados.

Primero al cuestionar la propuesta de la senadora Antares Vázquez que dijo en días pasados que una declaratoria de alerta de género “daría mucha dignidad” al gobierno de Guanajuato.

La diputada azul posteó enseguida una declaración de Malú Micher quien dijo en agosto de 2019 que la Alerta de Género demostró ser un mecanismo no exitoso para garantizar la integridad de las mujeres. Mostró enseguida el aumento de feminicidios en 8 estados que declararon alerta de género en los últimos años.

Y finalmente, saludó el punto de acuerdo presentado la diputada local por Magdalena Rosales para declarar la alerta de género pues, dijo permitirá hacer un corte de caja en las políticas públicas de Guanajuato.

De cualquier manera no será fácil para el PAN en el estado defenderse tras mostrarse como un peculiar defensor del feminismo ante los traspiés de la 4T en la materia.

LAS CRITICAS DE UN ALCALDE A ZAMARRIPA: COMO NUNCA ANTES

Las declaraciones que hizo hace exactamente 3 años el entonces alcalde de San Francisco del Rincón, el empresario zapatero, Ysmael López García quedarán para la historia poeque nunca antes, ni después, algún edil se había lanzado como lo hizo el expresidente de la Cámara de Calzado en contra del ahota Fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre.

“En las investigaciones que haya hecho a Procuraduría, seguramente traen identificados a algunos, vale la pena que le pregunten al procurador cuántos de ellos han caído, yo no tengo el dato, lo digo con mucha pena la Procuraduría trabaja sola, no nos informa, o sea yo no tengo claridad y no podría darles una respuesta. Yo veo que en la calle siguen muchos delincuentes que están asesinando y que seguramente tienen que ver con muchos de los asesinatos que ha habido”.

Y es que a López García le tocó gobernar este municipio en un trienio muy bravo porque la zona del Rincón se convirtió en una zona muy caliente para el crimen organizado.

Como empresario siempre fue frontal ante la autoridad estatal y federal en la defensa de los intereses de los zapateros y como alcalde fue congruente con ese perfil.

No distinguió la jerarquía e intocabilidad del famoso dúo dinámico, ya para entonces poderoso.

Justo un año después, el padre del alcalde murió asesinado en uno de los multihomicidios más impactantes que se recuerden en Guanajuato pues 8 personas perdieron la vida y 11 más lesionados en un ataque en un palenque en Purísima.

EL CORONAVIRUS Y LOS CERO CASOS DE GUANAJUATO

Las autoridades lo advirtieron el viernes aunque no se pensó que las decisiones y cancelaciones de eventos vinieran en cascada como se dieron este sábado.

Y es que ha sido muy peculiar la manera de enfrentar la pandemia de autoridades locales y federales que se mantuvieron en segunda velocidad y en menos de 24 horas, aceleraron a quinta.

La Liga Mx de futbol anunció ayer al mediodía que, después de que se jugaron el viernes 2 partidos con público, los 7 partidos restantes de la jornada se harían a puerta cerrada, es decir sin acceso a los aficionados. Y a partir de ese anuncio, se desencadenaron otros que impactaron en Guanajuato que hasta el viernes no se había sumado a cancelaciones.

Si no iba a realizarse el partido León-Pumas en el estadio León anoche, no tenía sentido continuar con el Rally Guanajuato aunque el gobierno estatal dijo que la causa de la cancelación era por una medida de prevención logística para asegurar que los pilotos pudieran encontrar vuelos disponibles de regreso a sus lugares de origen. Bueno.

Vino después el anuncio de la suspensión de clases en el estado para alinearse con el gobierno federal aunque en este caso, surge la duda natural respecto a la fecha en la que arranca la suspensión, señalada para el viernes 20 de marzo.

¿Parece ilógico comenzar a cancelar eventos masivos desde este fin de semana y luego, de martes a viernes, miles de niños, adolescentes y jóvenes irán a las escuelas? Veremos si la medida se mantiene aunque no se debe descartar que se aplique a partir del próximo martes.

No deja de resultar contradictorio que ayer mismo, el Rally tuviera público en las sedes de Guanajuato y el estadio León, las gradas vacías en el León mientras que en México, hoy no habrá aficionados en el Azteca para el Cruz Azul América pero el Foro Sol lucirá atiborrado en el Vive Latino.

De destacar que en este caso, el gobierno de Diego Sinhue se ha mantenido alineado al gobierno federal por lo que cualquier crítica partidista al gobernador o al presidente de parte de sus adversarios, está fundada en la ignorancia.

Para expertos locales como el director del Hospital de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda las medidas han sido las adecuadas. En otras palabras. Que nadie se rasgue las vestiduras ni se tire al piso. Al final hay sintonía y en Guanajuato es destacable que se mantenga en cero casos aunque eso seguro cambiará en cualquier momento. Vienen días complicados.