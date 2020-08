Reflexión ciudadana

Fuera del estado y en un penal federal es mayor la seguridad que se tiene respecto a la detención de esta persona. Los riesgos de su permanencia en el estado de Guanajuato evidenciaban los riesgos a su seguridad, toda vez que encontrándose en el estado en donde ha construido una red de complicidades era más fácil o hacía vulnerable su estancia en un penal además de mediana seguridad. El Cefereso del Altiplano garantiza mayores condiciones de seguridad”. Alfonso Durazo Montaño

El secretario de Seguridad Pública federal, bajita la mano, reanuda hostilidades.

A una semana de que se diera la captura de Antonio Yepez, la más importante en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador de un líder criminal, tenemos que celebrar un hecho irrefutable: el avance de las instituciones en este trance.

Después de las recriminaciones mutuas que durante meses se recetaron el gobierno federal y el de Guanajuato por la responsabilidad en el incremento importante de la violencia y tropezones de ambos lados, se logró la captura en una acción conjunta del líder criminal más buscado en Guanajuato.

Se consiguió en una operación sin mayor derramamiento de sangre y que en la semana posterior, salvo algunos mensajes que conviene revisar, la institucionalidad se ha impuesto.

Los gobiernos de López Obrador y de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se han mantenido en un nivel razonablemente equilibrado en las acciones y declaraciones posteriores a la detención.

El lado feliz y exactamente opuesto a las ridículas y rastreras posturas de panistas y morenistas que se enfrascan en una guerra que solo a ellos importa al acreditar el mérito de la detención al gobierno de su partido y culpar de todas las calamidades al de enfrente.

La autoridad ha resistido hasta ahora las tentaciones. La 4T quería tener desde el mismo domingo a ‘El Marro’ en un penal federal a juzgar por uno de los primeros tuits de Durazo y los mensajes tras bambalinas que se enviaron en los últimos días.

Por fin está recluido este fin de semana en el penal del Altiplano desde dónde se dará virtualmente, la audiencia del proceso que se le sigue en Guanajuato. ¿Por qué no se esperaron a que concluyera esa diligencia de forma presencial?

La respuesta la daría el propio Durazo quien dijo que la permanencia del presunto criminal en Guanajuato representaba ya un riesgo por el nivel de seguridad del penal de Puentecillas y la red de complicidades que había construido ‘El Marro’ en Guanajuato.

Un dardo envenenado para la autoridad local que podría representar en más de un sentido el retorno a las hostilidades. No podemos olvidar que Durazo fue uno de los más insistentes a lo largo de los últimos meses en la necesidad de relevar al fiscal general, Carlos Zamarripa.

Que en la última semana haya reinado la institucionalidad y se hayan dejado al margen las pugnas, no quiere decir que estas hayan terminado.

En un sector del radiopasillo morenista y de algunos medios nacionales, se mantiene la convicción de que con Yépez Ortiz declarando bajo custodia de la federación, podrían venir las acusaciones que desvelarían justamente esa red de complicidades de la que habla Durazo y que dejarían mal paradas o contra la pared a este o el anterior gobierno panista y al propio Fiscal guanajuatense.

Esa, será una de las pistas que más morbo levanten en los meses por venir. Podríamos decir que los detractores de Carlos Zamarripa en la 4T se juegan ahí su última carta.

El gobernador de Guanajuato y el propio Fiscal saben que inevitablemente llegaría este momento y ninguno ha arrojado la toalla. Esa es una definición importante y no es estoicismo. Creen que no hay nada que lo pueda hacer tambalear.

Todos los dichos del gobierno estatal sobre la detención se dieron a través de Twitter en la cuenta de la Fiscalía. No hubo posicionamiento mediático alguno ni del gobernador ni del Fiscal. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se evitan tropezones? ¿Se deja la cancha libre a la Federación?

Al final de cuentas, las circunstancias ponen a Guanajuato en el peor de los mundos en esta coyuntura frente a 4T y siendo uno de los estados más violentos.

En la mayoría de las revisiones que se hacen desde el ámbito nacional, para las cifras adversas siempre será el villano de la película en el escenario nacional porque no hubo cambios en la dupla de funcionarios por la seguridad, porque el problema se dejó crecer en combinación con el anterior gobierno federal, porque se trata de un cartel de influencia regional.

Y para los logros, puede quedar como el “acompañante”, el coadyuvante o el que no estorba. Uno de los argumentos: la resistencia del gobernador Diego Sinhue a participar en las reuniones mañaneras de seguridad hasta hace unas semanas. El Ejército fue el artífice de la detención y así se presume.

Guanajuato mantiene el reto de bajar la violencia, los homicidios dolosos, la guerra de grupos del crimen organizado aunque en la difusión de los logros, siempre será telonero y en la repartición de culpas, responsable original.

Y mire usted que en la Federación también tienen sus propios infiernos. La Fiscalía General de la República es un mundo aparte y no parece tener la mejor de las sintonías con la secretaría de Seguridad Federal.

Y sí, la 4T lucha contra sus propios postulados. Dijeron que la misión central no era capturar capos pero han cacareado la detención de “El Marro” hasta el cansancio. ¿Se vale? Claro que sí. Pero por enésima vez, al estilo de la Chimoltrufia. Dicen una cosa y hacen otra.

Que botana el comunicado de Jacobo Manríquez, consejero estatal priista que convoca a un consejo “extraordinario y urgente”.

“El avasallamiento, y la falta de honestidad y escrúpulo de su quehacer. Traen una línea trazada desde el CEN que es la de imponer a toda costa aun y en contra de la legalidad al CDE ‘oficial’ a fin de sus intereses y que estará no atento a defender los propósitos de la militancia, sino a los del grupo en el poder, que se está sometiendo a las órdenes del gobierno federal”.

Estos priistas sin memoria. Ni la burla perdonan.

LA REFINERÍA QUE NO PUDIERON NI CALDERÓN NI PEÑA

Hace 11 años, el gobierno de Felipe Calderón quería construir una refinería y puso a varios estados a competir por ella entre ellos a Hidalgo del poderoso gobernador de Hidalgo y operador peñista, Miguel Osorio Chong y a Guanajuato gobernado por Juan Manuel Oliva.

Guanajuato perdió esa carrera y la ganó Hidalgo. Así estaba predestinado. La idea se mantuvo con Enrique Peña y fracasó en toda la línea. Pocos decían que fuera un proyecto inviable.

Y hace exactamente 11 años se daba el fallo a favor de Tula, más que previsible por más que el gobierno de Oliva dio la batalla hasta el final.

A 11 años de distancia, como sólo ocurre en la política mexicana, la pugna fue infructuosa y estéril porque el gobierno federal anunció en 2015 ya con Peña en la Presidencia y Osorio Chong de secretario de Gobernación, la posposición por tiempo indefinido del proyecto que se había programado para Hidalgo. Es decir, su cancelación.

A Guanajuato tampoco le ha llegado su premio de consolación con la reconfiguración de la refinería de Salamanca, lanzado también por López Obrador.

“Hasta el momento, de la refinería Bicentenario en Hidalgo, sólo quedan la barda, una deuda de mil 500 millones de pesos y el olvido”, escribió en una publicación hace seis años la edición mexicana de la revista Forbes.

Hidalgo gastó mil 500 millones de pesos por tierras de una refinería en la que solo se colocó una barda que resultó la más cara de la historia.

En Guanajuato, el proyecto Xonotli que se diseñó en los terrenos que se adquirieron también resultó un fracaso con una deuda adicional de 11 millones de pesos reconocida por el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga.

Los panistas y los priistas critican el proyecto de Dos Bocas porque saben perfectamente lo que es malgastar el dinero en tierras que a una década siguen sin tener una utilidad en Guanajuato. En efecto, critican el derroche porque ellos también tropezaron con esa piedra. Tienen memoria y experiencia pero no autoridad moral.

EL SEMAFORO NARANJA: REBELDES Y SILENCIOSOS

Las reacciones que han tenido los alcaldes de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal; y de Irapuato, Ricardo Ortiz, para establecer límites a la reapertura de negocios con la llegada del semáforo naranja en Guanajuato, confirma que, si bien, es el gobierno federal el que tiene el poder supremo para establecer medidas de restricción, los municipios pueden, si se lo proponen hacer valer su autoridad y su resistencia.

Pero sobre todo, no escudarse en una disciplina institucional o en los límites legales que se supone, tienen por ser la autoridad con menos atribuciones.

Los dos presidentes municipales pintaron su raya ante el alineamiento del gobierno estatal con la Federación y dejaron claro que los alcaldes no tienen por qué dejarse llevar con las inercias en la materia.

Al final, Villarreal y Ortiz han mantenido su consistencia en el discurso con medidas que han ido más allá de lo que dictan las autoridades. Y no sólo plantean sus propios límites sino que los argumentan y los hacen públicos.

En San Miguel de Allende, no habrá reapertura de cines ni de teatros, ni de actividades religiosas públicas y se mantienen los retenes para los visitantes que vayan al municipio que no pueden entrar si no llevan reservación.

Durante mayo, junio y una parte de julio, sin llegar a acciones espectaculares, el alcalde de León, Héctor López Santillana, también trató de mantener una actitud más restrictiva y de hecho mantiene operativos para los bailes sonideros, antros y acciones que no respetaran la sana distancia.

Pero ante el anuncio del semáforo naranja, no hizo gestos y simplemente se calló.

León sigue registrando una alta tasa de contagios, está en tercer lugar en casos activos en el país, es la ciudad del corredor industrial con la más alta tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes y el secretario de Salud, Daniel Díaz, ha dicho que por ser una ciudad con gran dinámica está particularmente expuesta a brotes o rebrotes. Pero esta semana, López Santillana no se rebeló y acató el semáforo tal cual.

El Arzobispado de León emitió su protocolo para la reapertura de servicios religiosos. Llama la atención que no incluye en su catálogo, la palabra “prohibir” sino pedir a la feligresía aceptar los lineamientos.

Por ejemplo pide no vayan a templos niños y personas vulnerables. Es sabido que quienes más acuden a servicios religiosos son los adultos mayores, población por definición, vulnerable al Covid-19.

En palabras del secretario de Salud, Daniel Díaz, saben hasta dónde pueden estirar la liga. En un par de semanas sabremos si realmente todo estuvo fríamente calculado.