Reflejos de lince, árbitro evita que luchador se golpee la cabeza luego de caer noqueado

Redacción

Tailandia.- Un video ha estado circulando por la red debido a lo impresionante que resulta, en él se ve cómo un árbitro de luchadores cumple perfectamente con su deber.

Esto sucedió durante un combate de muay tahi en el marco del evento Muay Hardcore en Bangkok.

Este episodio tuvo como protagonistas al tailandés de nombre Neymar Paeminburee y al camboyano So Sovarathana, quien luego de ser fuertemente golpeado cayó sin remedio hacia atrás.

Justo cuando estaba a punto de lesionarse el cuello el árbitro actuó en consecuencia para lanzarse y de esta forma protegerlo con su mano con el fin de suavizar la caída.

Te dejamos el video:

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI

— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020