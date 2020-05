Refinería de PEMEX realiza sanitización de áreas comunes y oficinas

Cuca Domínguez

Salamanca.- El director de Medio Ambiente en el municipio, Juan Carlos Jiménez Lugo informó que, luego de que un grupo de personas intentaron apoderarse de una parte del predio Tekchem, se avisó a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y ellos están atendiendo este tema.

Jiménez Lugo añadió que este es un predio altamente contaminado y por lo tanto no puede funcionar para desarrollo habitacional y así se les ha informado a los ciudadanos interesados en el terreno.

Había antecedentes de un intento similar

El funcionario municipal dijo que en cuanto ocurrió el hecho, “nos comunicamos inmediatamente con la SMAOT, para hacerle saber la situación; esta no es la primera vez que ocurre, hace 23 años también un grupo de personas que querían apropiarse de los terrenos e incluso intervino el estado y ahí quedó todo; esperamos que ahora que la situación es similar, ellos tomaron cartas en el asunto y en este caso los particulares no pueden tomar posesión porque es del estado”, afirmó.

Advierten del riesgo

Juan Carlos Jiménez Lugo señaló que, en el caso del gobierno municipal, a través de redes sociales han advertido sobre los riesgos que implica estar en un sitio altamente contaminado como ese, “tal vez los ciudadanos no lo toman en cuenta o no sabemos por qué no entienden que es peligroso estar en esa zona”, precisó el titular de Medio Ambiente

Lo anterior luego de que el pasado 23 de abril, un grupo de personas se reunieron en el sitio Tekchem con la intención de obtener un lote a raya de cal, pero al verse descubiertos no se concretó la entrega; sin embargo, vecinos de la zona aseguraron que siguen grupos de personas merodeando por el predio que iban a distribuir y no saben si en cualquier momento procederán a ocupar el terreno, por lo que piden que las autoridades se mantengan vigilantes en la zona.

