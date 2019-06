Reeligen a Infantino como presidente de la FIFA

El dirigente anunció que optaría a un segundo mandato para continuar con su empeño de transformación de una federación

Redacción

México.- Gianni Infantino fue reelegido como presidente de la FIFA por aclamación, sin necesidad de una votación, este miércoles en París en el 69º Congreso de la institución, en la que continuará como cabeza visible hasta 2023.

“Gracias a todos, a los que me quieren y me odian, hoy yo quiero a todo el mundo. Amo el futbol, trabajo duro, me comprometo con ustedes, seguiré trabajando duro, con ustedes y para ustedes”, dijo Infantino, emocionado, después de que los representantes de las federaciones de la FIFA respaldaran su proyecto con un aplauso.

Minutos antes, el Congreso de la FIFA aprobó que Infantino, que no contaba con rivales por la presidencia, fuera reelegido por aclamación, aceptando una recomendación tomada por el Consejo de la institución el lunes.

Hace cerca de un año, Infantino anunció que optaría a un segundo mandato para continuar con su empeño de transformación de una federación que “estaba muerta” cuando llegó, y este miércoles celebró que en este tiempo la FIFA haya dejado de ser “tóxica, casi criminal”, para erigirse en un ejemplo de transparencia.

En el puesto desde febrero de 2016, cuando sustituyó en el cargo a Joseph Blatter, caído en desgracia unos meses antes en el peor escándalo de corrupción de la entidad, Infantino afronta su segundo mandato, hasta 2023.

“¿Qué va a pasar en los próximos cuatro años? Tenemos que seguir trabajando. Hay una serie de cosas que podemos dar por sentadas, vamos a invertir 1.800 millones de dólares en el desarrollo del futbol“, señaló en su discurso posterior a la reelección.

“¡Viva el futbol y viva la FIFA!”, concluyó el dirigente de 49 años a dos días del comienzo del Mundial femenino, el viernes en París.

RC