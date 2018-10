Reducirán horario de negocio vinatero

Pretenden que consumo se dé en establecimientos y no en las calles. Afirma fiscalización que lo aplicarán desde próximo FIC

Saúl Cruz

Guanajuato.- Marco Figueroa, director de Fiscalización, informó que durante el Festival Internacional Cervantino (FIC) las tiendas de conveniencia, vinaterías y las de la ‘esquina’, pueden vender alcohol con una extensión de horario de hasta las 2 de la mañana, sin embargo, para el próximo año, ya no se permitiría la extensión de horario y sólo se quedará como normalmente está, que es a las 12 de la noche.

“Estamos valorando que en el próximo Cervantino vamos a tener que limitar la venta a las 12 de la noche, no porque no queramos darle permiso a los ‘Oxxos’, sino porque será la forma en la que los jóvenes no anden en la calle consumiendo cerveza a altas horas de la noche”.

El pasado lunes, ante la inconformidad de algunos vecinos debido a la utilización de las calles como cantinas y sanitarios por visitantes del FIC, el alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, advirtió que en próximos eventos recortarán el horario para la venta de alcohol.

Cuestionado al respecto, Marco Figueroa sostuvo que además de no dar más extensiones de horarios a las tiendas de conveniencia, les pedirán no vender cervezas en envases de vidrio para evitar riesgos en riñas.

Aclaró que en el caso de los bares, el horario normal para la venta de alcohol es hasta las 2 de la mañana, pero en eventos especiales como el Cervantino, hay una extensión de hasta las 3 o 4 de la madrugada, pero el próximo año prevén otorgar una extensión de hasta las 5 de la mañana, ya que el objetivo es que los jóvenes no consuman alcohol en la calle, sino en lugares cerrados.

“El reglamento nos faculta para que demos la extensión de horario según consideremos, acompañaremos con más operativos de alcoholímetro, para que en todo caso haya un conductor designado”.

Refirió que en el caso de los restaurantes, la venta de cerveza está permitida hasta 12 de la noche, con extensión de horario a las 2 de la mañana en eventos especiales.

Clausuran bar en Callejón del Beso Marco Figueroa, director de Fiscalización, informó que el pasado lunes clausuraron y multaron con alrededor de 3 mil pesos al bar El Beso de Ana, luego de que el dueño no presentara los documentos que le autoricen vender vinos y licores, ni su extensión de horario. Señaló que acudieron al establecimiento localizado en el Callejón del Beso por la tarde, luego de que Seguridad Pública les reportó que se registraba una riña entre jóvenes frente al comercio. “La clausura y multa fue por no tener en el establecimiento los permisos”. Aclaró que tras el reporte de la riña, acudieron a la zona y revisaron de dónde provenía la venta de alcohol. “La riña fue en la calle, sin embargo, nosotros revisamos de dónde se estaba generando la venta de alcohol y revisamos los bares de la zona, y ese (El Beso de Ana), no tenía los documentos”. Cuestionado sobre el modo en que operaba sin permisos este establecimiento, Marco Figueroa señaló que el dueño aseguró contar con los permisos, pero no estaban en exhibición como lo marca la ley, por lo que tendrán que acudir a Fiscalización a presentar los documentos y los sellos serán retirados, aunque deberá pagar la multa. Saúl Cruz

RC