Reducen intereses a la deuda del Estado

Analizan contratar nuevo crédito por 5 mmdp; la renegociación con HSBC, BBVA Bancomer y Citibanamex generará un ahorro de más de 12 mdp

Guanajuato.- El gobernador informó que tuvo una reunión privada con banqueros para renegociar la deuda que tiene el Estado en la cual lograron reducir intereses, lo cual generará un ahorro de 14 mdp.

La cantidad que actualmente tiene contratada el Gobierno del Estado es de 12 mil 834 millones, 123 mil pesos. Los bancos son: HSBC, BBVA Bancomer y Citibanamex, con corte al primer trimestre de 2019, según la página de Internet de la Secretaría de Finanzas.

De acuerdo con un comunicado de prensa, estas operaciones se fundamentan de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la cual se señala que no se requerirá autorización específica de la Legislatura local, siempre y cuando exista una mejora en la tasa de interés, no se incremente el saldo insoluto, no se amplíe el plazo de vencimiento original, ni se modifique el perfil de amortizaciones.

Esto, con miras a contratar una nueva deuda, cuya posibilidad están analizando, y que las calificadoras le han recomendado que sea de 5 mil millones de pesos, pues el Estado tiene la capacidad financiera para solicitar un crédito de hasta 20 mil millones de pesos, refirió el gobernador.

De acuerdo con el boletín, los ahorros que se generen con motivo de estas reestructuras serán destinados a cubrir inversión productiva para el estado.

