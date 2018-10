‘Reducen’ gastos en el Congreso pero no los salarios

El presupuesto para el 2019 incluye una previsión dinero para un aumento de 4% para sueldos de trabajadores y diputados, pero no se dará a partir del 1 de enero

Catalina Reyes

Guanajuato.- Para 2019, el Congreso del Estado ‘recortó’ 24 millones 256 mil pesos en gastos operativos y administrativos de su presupuesto respecto a 2018. Ejercerá un presupuesto de 697 millones, anunció el diputado Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno después de aprobarlo.

Sin embargo el ‘recorte’ no alcanzó al sueldo de los diputados, esos quedaron intocados. Sino por el contrario, el presupuesto incluye una previsión dinero para un aumento de 4% para sueldos de trabajadores y diputados, pero no se dará a partir del 1 de enero, sino hasta que lo apruebe el Comité de Estructuración Salarial, integrado por representantes de los tres Poderes, que sesiona en marzo o abril de cada año, como se ha hecho desde hace años.

Por lo tanto, “no tenemos definido” el ajuste al sueldo de los diputados, comentó Oviedo Herrera.

El ‘recorte’ fue en gastos de los grupos parlamentarios, del edificio, en equipo de cómputo, en vehículos y en la ASEG. La reducción en mantenimiento como mantenimiento en plantas de energía y es porque se dejaron de contratar servicios de outsourcing para que lo realicen las propias cuadrillas de trabajadores del Congreso.

“Me parece un esfuerzo importante para proyectar al Congreso de Guanajuato como responsable”, expresó el diputado y agregó que el Poder Legislativo sugerirá al Poder Ejecutivo que ese ahorro se destine a seguridad.

No incluye reducciones de Morena

Sin embargo, no van incluidas las reducciones que planteó Morena para ellos mismos desde el inicio de la Legislatura, el 25 de septiembre, como renuncias a los gastos médicos mayores y fondo de ahorro, pues apenas ayer hicieron este planteamiento a la Junta de Gobierno, explicó Jesús Oviedo.

Y Ernesto Prieto, coordinador de la bancada de Morena, justificó que no hizo antes la propuesta porque a él no le pasaron el documento del presupuesto antes, sino apenas llegó a la Junta y por lo tanto no tuvo tiempo de analizarlo. Y además, porque se decidió días antes, en la Comisión de Administración, donde pasó lo mismo y tampoco tuvo oportunidad de hacer una propuesta de modificación.

Piden PRD y Morena desaparecer gasto de informes

En cambio, declaró que desde el punto de vista de Morena “todavía es posible hacer un esfuerzo mayor”, con más recortes, como reducir en 50% los gastos médicos menores, desaparecer la partida para informes de los diputados, que es de 28 mil pesos para cada uno y se entrega una vez al año. Y es que dijo que en el “recorte” del presupuesto 2019 sólo se redujo en 10 mil pesos esa partida.

También dijo que la partida de grupos parlamentarios podría reducirse el 8% y no el 5% como se hizo. Y que la de gastos médicos menores se podía reducir en 80%.

DESGLOCE DEL “RECORTE”

Concepto Importe de la Reducción Gastos de Operación de Grupos y Representaciones 2,759,399.00 Energía Eléctrica, Mantenimiento 5,085,914.00 Equipo de Cómputo 6,548,755.00 Vehículos 700,000.00 Equipo de Transmisión 829,766.00 Otros Gastos Menores 1,457,196.00 Gastos de Operación Diversos Conceptos de ASEG 6,875,044.00 Total de reducciones (Anteproyecto de Presupuesto 2019) $ 24,256,074.00

RC