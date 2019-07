Reducción de huachicoleo provoca aumento en otros delitos: PRI Guanajuato

El secretario general del CDE del PRI asegura que los miembros del crimen organizado que se dedicaban al robo de combustible, emigraron a otras actividades ilícitas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante la disminución en la extracción ilegal y robo de combustible en el estado, los delincuentes han migrado a otras actividades, provocando el incremento de otros delitos cometidos por el crimen organizado como robos con violencia de automóviles, camiones y negocios, incluso a casas-habitación,

Este incremento ha colocado al estado en el cuarto lugar a nivel nacional en la comisión de estos delitos, señaló Armando Uribe Valle, secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.

Precisó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de este año, se han registrado 14 mil robos siendo los municipios de León, Celaya e Irapuato los que encabezan la lista, aglomerando así casi el 70% de estos delitos; esto en comparación con el 2018 cuando se registraron 42 mil 982 robos, lo que significa -dijo- que la tendencia no va a ir a la baja en lo que resta del año.

Las cifras sólo suben

Mencionó que los robos con violencia a negocios pasaron de 2 mil 270 registrados de enero a abril del año pasado a 2 mil 427 en el mismo periodo de este año, lo que representa un incremento del 6%; mientras que el robo de automóviles incrementó en 9.4% al pasar de mil 374 a mil 504 y los robos a casas habitación también han subido un 13% al pasar de 971 a mil 1103. Además, afirmó que en seis meses se ha registrado el robo de 850 camiones de carga.

Ante ello, exigió al gobernador que establezca una estrategia para hacer frente a estos delitos, pues manifestó que la ciudadanía ya no se está enfrentando a una delincuencia común.

“Que el gobierno del estado diseñe una estrategia para evitar que quienes se dedicaban al robo de combustible en Guanajuato, hoy sea contenidos, nos preocupa. Si las policías no podían contener a la delincuencia común, pues imagínense hoy que estamos ante la delincuencia organizada; no sé a quién nos encomendó Márquez Márquez, a la Divina Providencia, no sé a quién nos quieran encomendar Diego Sinhué sino se pone a trabajar y nos muestra a los guanajuatenses que el Golpe de Timón pues no es lo más acertado que ha tenido en su gobierno”, mencionó.

Elementos federales abandonan el estado

Aunado a que dijo que, según información de los empresarios hoteleros, desde el 29 de junio, la entidad se encuentra desprotegida pues cerca de 800 policías federales se retiraron para concentrarse en la Ciudad de México a donde fueron llamados para la conformación de la Guardia Nacional.

Precisó que estos datos fueron proporcionados por los hoteleros en donde se estaban hospedando los elementos federales en Silao y Salamanca, por mencionar algunos municipios.

“Fue llamada a la Ciudad de México para hacer el cambio a Guardia Nacional, están allá, y por información de la hotelería en Guanajuato en donde estaban ubicados en todo el estado, había presencia en León, en Silao, en Irapuato y en Celaya, ya no hay ningún elemento (…) los invito a que pasen al hotel ONE en Silao, los invitó a que vayan a Salamanca al hotel Misión donde había más de 40 patrullas, los destacamentos que tenían en la zona, no hay ningún elemento en todo el estado de Guanajuato”.

