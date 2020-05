Red Devils podría desembolsar 47.5 millones de dólares por el ‘Chucky’

Agencias

Ciudad de México.- Las Águilas del América continúan con sus videoconferencias en tiempos de coronavirus y hoy tocó turno al capitán Paul Aguilar. El defensor azulcrema habló sobre su futuro en el Nido.

Desde hace unas semanas, surgió el rumor de que Aguilar podría volver a los ‘Tuzos’ del Pachuca para poner fin a su carrera precisamente en el equipo donde se formó y debutó en Primera División, sin embargo, a sus 34 años quiere extender su trayectoria y cerrarla en el club de sus amores, las Águilas del América.

“Es cierto, me quedan ocho meses de contrato. Me veo retirándome en América, esa es una realidad. No quisiera poner fin a mi carrera todavía, sea donde sea, quisiera apoyar al equipo y darle lo mejor para que siga en los primeros planos”, señaló el lateral emplumado.

Actualmente es titular indiscutible con las Águilas, pero está consciente de que llegan jugadores nuevos y en algún momento deberá ceder terreno, algo que no le molestaría siempre y cuando su fin llegue en Coapa.

“Sea donde sea, titular, banca o no convocado, toca apoyar a cada compañero, darle lo mejor a este club y que siga en los primeros planos. Uno lo que quiere es seguir jugando y ganando títulos, ojalá pueda igualar o superar marca de máximos ganadores, qué más podría medir antes del retiro”, añadió.

Por otro lado, Aguilar considera que disputar la próxima Liguilla a un solo juego, sería una alternativa más interesante y brindaría más espectáculo al aficionado, una vez que vuelva el futbol, tras la pandemia de Covid-19.

“Me parece muy buena opción, le daría más sabor. Sí es a matar o morir, habría más emoción y lo haría emocionante para los aficionados”, señaló.

En las últimas semanas se ha hablado sobre una posible fusión entre la MLS de Estados Unidos y la Liga MX para el 2026. Esta situación fue vista con buenos ojos por Paul Aguilar

“Me parece que sería algo interesante, la MLS está creciendo y nos daría el roce internacional que no tenemos al no estar en Libertadores o Sudamericana”, declaró.