Bryam Torres

Guanajuato.- “Los familiares de víctimas de delitos no se van a quedar sin apoyo en Guanajuato”, recalcó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Ello, ente los señalamientos que el Fondo de Ayuda y Reparación de las Víctimas de la Comisión Estatal de Víctimas está por agotarse.

En entrevista, Diego Sinhue reiteró que los recursos para esta bolsa no son limitativos. Asimismo, indicó que no hay un tope presupuestal para este fondo, por lo que en cuanto se gasten los 13 millones de pesos disponibles para este año desembolsarán “lo necesario”.

Afirmó que van a “tener que explicar nuevamente” a los integrantes de la Comisión Estatal de Víctimas cómo funciona este método de financiamiento “para que no haya más dudas”.

“Ya les hemos dicho mil veces, se me hace que vamos a tener que volver a explicarles. No a ustedes (prensa), sino a (Jaime) Rochin. No es un fondo que tenga un presupuesto determinado, ese se va refinanciando lo que se ocupe. O sea, no necesita tenerlo ahí en cuanta porque es un recurso que ya lo explicó Libia (Denisse García), lo explicó Héctor Salgado y lo expliqué yo. Ese dinero, como se va a agotando, se le va metiendo más lana”.

Recursos para víctimas en Guanajuato “no se quedan cortos”

Declaró que se va a destinar el recurso que sea necesario para la atención de las víctimas del delito. Sin embargo, no es necesario que lo tengan físicamente o en cuanto, sino que el gobierno estatal atenderá cada solicitud que se le presente.

“Este fondo no tiene límite. No es como otros fondos a los que se les meten 10 millones y ya se acabó. No, este es diferente, se le va a seguir metiendo y si se gastan esto y más se les va a seguir dando dinero. Entonces, no es tema, yo no sé porque hay un tema donde no lo hay”.

Ayer, Marcos Francisco López González, representante de la CEAIV, informó que el recurso Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral a favor de las víctimas está en crisis. Aseguró en su momento que para junio o julio ya no habría recursos para dar más apoyos, durante una mesa de trabajo con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

“La situación de victimización en el Estado ha ido creciendo de manera exponencial. Si bien los recursos federales y estatales no son suficientes para atender toda la demanda que todos los días nos llegan, lo cierto es ver o analizar las posibilidades de fortalecerlo”.

Marcos López recordó que para este año al fondo se asignaron 10 millones 200 mil pesos, cifra que llegó a casi 13 millones de pesos con los remanentes del año pasado. No obstante, dijo que a la fecha ya se han ejecutado 6 millones 784 mil pesos aproximadamente y se tienen comprometidos 6 millones 281 mil pesos.

