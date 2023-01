Recordó que el proyecto PPEF siempre se modifica, por lo que están esperanzados en conseguir recursos para Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- El diputado federal Justino Arriaga Rojas dijo que aunque no se tienen recursos etiquetados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para este 2023 para la modernización de la refinería Antonio M. Amor o el saneamiento del sitio Tekchem, no quiere decir que no lleguen recursos.

“Este gobierno federal se ha caracterizado por las modificaciones como nunca antes en sexenios anteriores, así que aún nada es definitivo”, dijo.

Recordó que el proyecto PPEF siempre se ha modificado en todos los años de este gobierno. Por ello se dio esperanzado en que se incluya capital para temas de interés en Salamanca, como la modernización de la refinería de PEMEX, trabajos en CFE, pasivos ambientales y otros.

“Para este gobierno hay prioridades, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuertos, estos megaproyectos. Pero hay que estar atentos para las reasignaciones presupuestales, que siempre se han dado. Nosotros estaremos insistiendo en que no se olviden los proyectos de Salamanca; estaremos atentos, porque nada es definitivo”, argumentó.

Lamenta extinción de los fideicomisos

Apuntó que no estuvo de acuerdo con la extinción de los fideicomisos en su momento.

“Creemos que es un error, porque de alguna manera era un instrumento legal que daba la certeza de que se iba a tener presupuesto. Pero con su desaparición, nos quedamos con el plan Salamanca, sin un esquema legal para tener acceso a un recurso para la remediación de Tekchem, por ejemplo”, precisó.

Destacó que en el caso de la refinería Ing. Antonio M. Amor, tanto la secretaria de Energía, Rocío Nahle, como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguraron que se invirtirá en todas los complejos y refinerías del país. Sin embargo, advirtió que eso no es suficiente.

“Porque una cosa es el mantenimiento mínimo necesario para la refinería y otra cosa es como se está trabajando. Eso pone en riesgo a los trabajadores, a los petroleros y a operación de todo lo que significa la petrolera, incluyendo el Hospital de Pemex, el abasto de medicamentos; el pago justo al personal médico y otras cuestiones que nunca antes se habían visto”.

Buscarán recursos para Salamanca

Arriaga Rojas destacó que éste es un gobierno distinto en la aplicación del recurso público. Esto ya que a diferencia de otros gobiernos, aprueban una cosa, votan otra cosa en el presupuesto y luego la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo modifica.

Ante este panorama, afirmó que seguirán insistiendo en lograr recursos para Salamanca. Esto sumado a las gestones que ya emprende el presidente municipal, César Prieto Gallardo.

