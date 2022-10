Los recursos para la comunidad LGBTQ+ en Guanajuato se acatarán desde el Congreso para destinar una partida presupuestal

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Congreso del Estado acatará la sentencia dictada por un juez de distrito. En él se obliga al Legislativo a destinar una partida presupuestal para la comunidad de la diversidad sexual. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Luis Ernesto Ayala Torres.

Esto derivado del amparo promovido por la organización de derechos humanos Amicus. Esto luego de ser excluidos del Presupuesto de Egresos del Estado para el 2022 y el cual ganaron por segunda instancia.

En rueda de prensa, el diputado panista Luis Ernesto Ayala Torres dio a conocer la decisión en el congreso.

Foto: Archivo

“En un acto de responsabilidad y sensibilidad, además de respeto al Estado de Derecho. Este Congreso acatará el fallo de la justicia federal en los términos referidos. Para ir incluso más allá de los aspectos legales, estamos procurando la justicia social y así contribuir al respeto de nuestras leyes”.

Dijo que el Congreso del Estado de Guanajuato siempre estará a favor de defender el derecho a la igualdad y a la no discriminación de cualquier ciudadano.

Luis Ernesto Ayala afirmó que, para acatar la sentencia, se instruyó al secretario general del Congreso local, Christian Cruz Villegas para que establezca una ruta de trabajo para dar cumplimiento.

Por su parte, el diputado del PVEM, Gerardo Fernández señaló que esto es resultado de la voluntad de la fracción mayoritaria del PAN. Además, representa un avance significativo para los derechos humanos.

Foto: Lourdes Vázquez

Denuncian deuda histórica

Activistas y personas LGBTIQ+ reclamaron la deuda histórica que tiene el Congreso del Estado y el gobierno estatal con ellos. Pidieron que se de salida a todas las iniciativas que han sido presentadas por la oposición para garantizar sus derechos.

Así lo señalaron en la mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para el análisis de la iniciativa para la creación de la Ley de la Diversidad Sexual presentada en la pasada legislatura por la fracción del PVEM. Entre otras cosas, contempla la creación de un instituto y un plan estatal de atención.

De manera general, algunos de los participantes señalaron que, aunque es urgente la creación de una instancia de atención a las personas de la comunidad de la diversidad sexual, también es necesario una armonización completa a las leyes locales existentes.

Foto: Especial

“De qué sirve una instancia de atención cuando la propia ley restringe derechos civiles y políticos o no reconoce la posibilidad de atender derechos económicos, sociales y culturales”, señaló Juan Pablo Delgado, director de la organización de derechos humanos Amicus.

Señalo que se trata de una iniciativa valiosa. Sin embargo, tendría que llevar la adecuación transversal de los cuerpos normativos, pues si se cumpliera con el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, entonces se podría pasar a la creación de instituciones.

En Guanajuato se mata a personas trans

En su intervención, la representante de la organización Chicas Biless, Nayeli Tello Mendoza, quien mencionó el asesinato de Isabella Álvarez Muñoz, mujer transexual de 28 años, que fue asesinada la semana pasada en León.

Refirió que, en el 2021, Guanajuato se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional con registro de muertes violentas de personas LGBT. Esto solamente por debajo de Veracruz. Por ello señaló que es prioritario legislar en la materia, pues el estado no tiene mecanismos que permitan registrar esos ataques.

Presupuesto comunidad LGBTQ+ Foto: especial

Por su parte, Rubí Sánchez Araujo, ex regidora de la capital, pidió a los diputados que se toquen el corazón, pues “en Guanajuato nos están asesinando y nadie dice nada”.

“No puede llamarse diputada para las familias”

Ricardo García, activista por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, quien aseguró que, en la entidad, hay personas que se quitan la vida por no poder asumir su orientación sexual.

Aprovechó la mesa para señalar a la diputada del PAN, Katya Soto Escamilla a quien dijo que conoció hace algunos años, cuando él aún no asumía su orientación sexual.

Foto: Archivo

“Respetuosamente, tal vez usted no me recuerde diputada Katya. Yo la conozco desde el COFAEG (Consejo de Familia del Estado de Guanajuato) desde el 2014. Yo iba como director de escuela, en ese momento, públicamente heterosexual. Hoy soy, públicamente homosexual y las cosas que llegue a escuchar ahí, fortalecían que yo me mantuviera en el llamado clóset, en ese Consejo para la Familia del Estado de Guanajuato. Hoy en día la publicidad que usted maneja y quiero reiterar que lo digo respetuosamente, es como diputada para las familias, pero no puede llamarse diputada para las familias, si usted no se posiciona con su bancada e integra a la diversidad sexual y de género, hoy en día, nuestra población guanajuatense también integra a las familias diversas (…) que se dirija a su bancada y les sensibilice a que no podemos estar en posiciones que no están argumentadas desde los derechos humanos”.

Participó Juan Silverio Ramírez Urbina de la Asociación Civil Seres quien dijo consideró que no es necesaria la creación de un instituto, pues dijo que hay asuntos que resultan prioritarios para la comunidad.

