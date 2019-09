Recurso de inconstitucionalidad del ‘halconeo’ es un retroceso: ROG

El alcalde de Irapuato afirmó que cada que el país se cae es porque las autoridades no se ponen de acuerdo, y entonces las cosas van para atrás

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez consideró que la observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la tipificación del ‘halconeo’ es un retroceso a las estrategias de seguridad.

“Ahí empieza a generarse un delito que pongan a alguien a vigilar si viene la policía o que le dé seguimiento a una posible víctima, por supuesto que ese individuo es parte del delito y puede acabar en el secuestro o en la extorsión o en la muerte de una víctima y resulta que el que dio aviso queda libre”, opinó.

Consideró el alcalde que el gran problema que se tiene es que en el país no se pone nadie de acuerdo, los legisladores dicen una cosa, la CNDH dice otra cosa y la realidad es otra.

“Cada que vez que nos va mal, cada vez que el país se cae es porque no nos ponemos de acuerdo, porque no hay orden porque no hay quien ponga orden, no hay alguien que tenga una visión clara del país que queremos y entonces vamos para atrás”. -Ricardo Ortíz, alcalde de Irapuato

Consideró que al ser una recomendación de la CNDH está en el legislativo si la acepta o no, a pesar de que la petición es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para declarar inconstitucional esta tipificación.

