Reculan: ya no son pasos deprimidos, sino elevados

Márquez anuncia el cambio en la glorieta Santa Fe; refirió que el proyecto se cambió para evitar incluso inundaciones

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El proyecto para la construcción de un paso desnivel en la glorieta Santa Fe en la capital se tuvo que cambiar por completo por las complicaciones viales que éste tendría, por lo que ahora lo que se construirán serán puentes elevados, confirmó el gobernador Miguel Márquez Márquez.

137.3 millones de pesos la inversión

inicial del proyecto

El mandatario estatal refirió que el proyecto se cambió para evitar incluso inundaciones en la zona por ser bajada del cerro, por lo que esto contemplaba la construcción de cárcamos.

Publicidad

Márquez aseguró que el cambio del proyecto a puentes elevados no incrementará el costo, por el contrario podría resultar más barato, y recordó que el presupuesto para este proyecto es de poco más de 130 millones de pesos, no obstante señaló que se tiene que modificar la ficha para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo pueda autorizar.

Dijo que se espera que en este mismo mes se pueda emitir la licitación correspondiente “pero de entrada nosotros ya no podemos esperar, vamos por la licitación, respetaríamos la glorieta, afortunadamente como no está dentro de la zona de Patrimonio de la Humanidad, el INAH no tendría que intervenir entonces facilita, son permisos estatales y municipales no habría mayor problema (…) decidimos hacer un proyecto nuevo y más vale corregir a tiempo en una obra que ya iniciada, echarte para atrás ya no se puede, creo que vale la pena un cambio de proyecto para la ciudad”.

Explicó “el proyecto era de pasos deprimidos, analizando a detalle y con el tráfico vehicular que ha incrementado, sobre todo ahorita en estas vacaciones, va a poner de cabeza a la ciudad, lo que vamos a ver, ya están casi por concluirlo, en lugar de hacerlos los pasos deprimidos van a ser elevados, esto va a permitir que no se obstruya el tráfico, va a ser mucho más rápido la obra y le va a dar mucho más fluidez”.